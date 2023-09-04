Galatasaray anlaşma sağladı, sosyal medya karıştı! Vecino transferi iptal mi?

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

VECINO İLE ANLAŞMA

Geçtiğimiz gece Galatasaray'ın, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Matias Vecino'nun transferini bitirdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transferle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kısa süre içerisinde "Vecinoİstemiyoruz" etkiketi gündemin ilk sıralarına yerleşirken 200 binden fazla paylaşım yapılması dikkat çekti.

UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

Sabahın ilk saatlerinde ise Vecino için planlanan uçuşun iptal olduğu belirtildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray’ın Matias Vecino’yu getirmek için kiraladığı özel jet, İtalya’ya gitmekten vazgeçti ve yeni rotasını İngiltere olarak güncelledi.