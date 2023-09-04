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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sırbistan ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette Ebrar Karakurt’un etkili oyunuyla seti 25-21 kazandı ve durum 1-1’e geldi. Üçüncü sete iyi başlayan ve farkı 4 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları, bu farkı koruyamadı ve seti 25-22 kaybetti. Dördüncü setin sonunu iyi oynayan ve 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar mücadeleyi karar setine taşıdı. Son sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 15-13 kazanarak durumu 3-2’ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu.

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FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Sırbistan’ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi’ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

KUPAYI KAPTAN EDA ERDEM KALDIRDI

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda kaptan Eda Erdem, kupayı CEV Başkanı Aleksandar Boricic’ten aldı. Kupayı kaldıran kaptan Eda Erdem, daha sonra bu sevinci takım arkadaşlarıyla paylaştı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ZAFERİ AVRUPA BASININDA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Dünya basını Filenin Sultanları'nın başarısına geniş yer ayırdı.

"BRÜKSEL, İSTANBUL'UN ŞUBESİ GİBİYDİ"

Volleynews: Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazıldı. Türkiye, gergin ve olağanüstü çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Brüksel, İstanbul'un bir şubesi gibi göründü.

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"TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ ZAFERLE KAZANDI"

WorldofVolley: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu.

"TÜRKİYE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU"

Globo: Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezon geçiriyor. Spor salonundaki kalabalığın ezici çoğunluğuna güvenen Türkiye, iki kez dünya şampiyonu olan Sırbistan'ı yenmek için serviste ve hücumda güçlü bir tempo yakaladı ve ikinci setten itibaren tribünleri ateşe verdi. Boskovic-Vargas düellosunu Vargas kazandı.

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"GUIDETTI'NİN BÜYÜSÜ ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Ivolleymagazine: Melissa Vargas'ın karşı konulamaz 41 sayısıyla Türkiye ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi. Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor.