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Filenin Sultanları’nda Gizem Örge hem ağladı hem ağlattı

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#Filenin Sultanları#Gizem Örge#Voleybol
Filenin Sultanları’nda Gizem Örge hem ağladı hem ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 02:18

A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşmasına büyük payı olan libero oyuncusu Gizem Örge, karşılaşma sonrası canlı yayında duygularını dile getirirken hem ağladı hem ağlattı.

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Başarılı oyuncu, “O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana ‘savunma bakanı’ dendi, ‘Bu Fenerbahçe’de’ dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe’de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama parantez açmak istiyorum. Bu takım benim olmadığım dönemde ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak ‘Kızım sen de bir gün orada olacaksın’ derdi. Baba, buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur. Yanımızla olan, bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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#Filenin Sultanları#Gizem Örge#Voleybol

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