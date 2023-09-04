Son Dakika: Melissa Vargas'ın film gibi hayat hikayesi! Küba'dan ceza aldı, İsviçre'de sığınmacı oldu, Türk vatandaşlığına geçti ve şimdi Avrupa'nın en iyisi...

Haberin Devamı

Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu! Kadın Voleybol Milli Takımımız, CEV 2023 EuroVolley finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde de bir ilke imza attı. Milliler, takım sporlarında milli takım seviyesinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Gözden Kaçmasın Filenin Sultanları’nda Gizem Örge hem ağladı hem ağlattı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Filenin Sultanları 24 yıl sonra bir ilki başardı! Melissa Vargas finale damga vurdu Haberi görüntüle

24 YIL SONRA İLK DUBLE!

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, voleybol tarihinde benzeri az görülen bir başarıya da imza atmış oldu. Milli Takımımız, 1999'dan sonra ilk kez Milletler Ligi - Avrupa Şampiyonası dublesi yapan ilk takım oldu.

Haberin Devamı

Bu başarıyı 1999 yılında Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyopn olan Rusya başarmıştı.

MİLLETLER LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLUP DÜNYA 1 NUMARASINA ÇIKTIK

2023 yazını yoğun geçiren Filenin Sultanları, Haziran ve Temmuz aylarında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etti. Maçlarını art arda kazanan takımımız, çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçti, finalde Çin'i mağlup eden takımımız, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, VNL'deki başarısıyla dünya sıralamasında en üst sıraya çıktı.

NAMAĞLUP AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!

VNL'de başlayan yenilmezlik serisini Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Filenin Sultanları, art arda 15 galibiyet alarak namağlup şekilde Avrupa şampiyonu oldu.

FİNALDE VARGAS - BOSKOVIC DÜELLOSU

Brüksel'de oynanan final maçına Melissa Vargas ile Tijana Boskovic arasındaki düello damga vurdu. Sırbistan'ın yıdlız pasör çaprazı Boskovic, takımına ilk seti ve 3. seti kazandırdı.

Setlerde iki kez geriye düşen Milli Takımımız ise pes etmeyen ruhunu sahaya koydu ve İtalya maçından sonra yine geri dönmeyi başardı.

Haberin Devamı

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas de geri dönüşümüzde ve şampiyonluğumuzda damga vuran isim oldu.

Vargas maçı 38 hücum sayısı ve 3 ace ile toplam 41 sayıyla tamamladı. Boskovic ise 34 hücum sayısı, 1 blok ve 2 ace ile toplam 37 sayı buldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Finalde 41 sayıyla yıldızlaşan Melissa Vargas, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Milli yıldız turnuvanın da en değerli oyuncusu oldu.

MELISSA VARGAS'IN HAYAT HİKAYESİ

Takvim yaprakları 16 Ekim 1999'u gösterdiğinde Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Haberin Devamı

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim olmayı başarmıştı. 14 yaşına geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu.

Melissa Vargas ülkesinde kahraman olarak görülüyordu ancak dünyaya açılmasının önünde bir takım engeller bulunuyordu. Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle transfer görüşmesi gerçekleştirebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a transfer oldu.

Haberin Devamı

TÜRK VOLEYBOL KAMUOYUYLA TANIŞMASI

Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı ve yetenekli sporcunun hayatı bu transfer sonrası değişti. Melissa Vargas, 16 yaşındayken ülkemizin önemli kulüplerinden Eczacıbaşı'na karşı forma giydi. Vargas, o maçta 32 sayı kaydederek geleceğin önemli voleybolcularından biri olacağını gösterdi ve Türk voleybol kamuoyunun dikkatini çekmeye başardı.

O dönem voleybol kariyerini Çekya'da sürdüren Melissa Vargas, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tedavi amacıyla ülkesi Küba'ya dönen yıldız voleybolcu, Küba Devleti'nin sunduğu koşulları yetersiz bularak burada özel bir klinikte tedavi olmak istedi.

Haberin Devamı

İSVİÇRE'DE 'SIĞINMACI' OLDU

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas, İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

Küba'nın kendisine yönelik tutumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin, "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas, daha sonra Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan yetenekli isim, Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de radarına takıldı. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

2021'DE TÜRK VATANDAŞI OLDU

2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Sırbistan devreye girmişken ve resmi işler tamamlanmak üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gayretleriyle Melissa Vargas ay-yıldızlı formamıza kazandırıldı.

Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi.

KİMLİĞİNİ ERDOĞAN VERDİ

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu 10 Nisan 2021 tarihinde onaylanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaşanan o süreci şu sözlerle anlatmıştı: "Uzun süredir uğraştığımız bir konuydu. Son 3 sezondur ülkemizde başarıyla forma giyen Melissa Vargas'ı Türk vatandaşı yapmış olduk. Türk voleybolu ve Türk sporu adına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız da konuyu ilettiğimiz andan itibaren bizlerle çok yakından ilgilendi. Kendisine, Türk voleyboluna verdiği büyük destek için her zaman olduğu gibi sonsuz teşekkür ediyoruz"

MALATYA SEVGİSİ NEREDEN GELİYOR?

Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, saha içinde başarısı kadar saha dışındaki sıcakkanlılığıyla da öne çıkıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a çok saygı duyan Vargas, bu sebeple memleketinin de hep Malatya olduğunu söylüyor. Hatta sosyal medyada sıkça yer alan 'Öncelikle kayısı diyarı Malatya'dan selamlar' diyerek yüzleri güldürüyor.

.