Filenin Sultanları 24 yıl sonra bir ilki başardı! Melissa Vargas finale damga vurdu

Haberin Devamı

Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu! Kadın Voleybol Milli Takımımız, CEV 2023 EuroVolley finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

TAKIM SPORLARINDA İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUMUZ

Tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde de bir ilke imza attı. Milliler, takım sporlarında milli takım seviyesinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

24 YIL SONRA İLK DUBLE!

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, voleybol tarihinde benzeri az görülen bir başarıya da imza atmış oldu. Milli Takımımız, 1999'dan sonra ilk kez Milletler Ligi - Avrupa Şampiyonası dublesi yapan ilk takım oldu.

Bu başarıyı 1999 yılında Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyopn olan Rusya başarmıştı.

Haberin Devamı

MİLLETLER LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLUP DÜNYA 1 NUMARASINA ÇIKTIK

2023 yazını yoğun geçiren Filenin Sultanları, Haziran ve Temmuz aylarında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etti. Maçlarını art arda kazanan takımımız, çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçti, finalde Çin'i mağlup eden takımımız, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, VNL'deki başarısıyla dünya sıralamasında en üst sıraya çıktı.

NAMAĞLUP AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!

VNL'de başlayan yenilmezlik serisini Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Filenin Sultanları, art arda 15 galibiyet alarak namağlup şekilde Avrupa şampiyonu oldu.

Gözden Kaçmasın Eda Erdem: İnanılmaz bir hikaye yazdık Haberi görüntüle

🏆Kupa, kaptan Eda Erdem'in ellerinde havaya kalktı!



🇹🇷Çok büyüksünüz, çok güzelsiniz#FileninSultanlarıpic.twitter.com/raNmzmH7j7 — Spor Arena (@sporarena) September 3, 2023

FİNALDE VARGAS - BOSKOVIC DÜELLOSU

Brüksel'de oynanan final maçına Melissa Vargas ile Tijana Boskovic arasındaki düello damga vurdu. Sırbistan'ın yıdlız pasör çaprazı Boskovic, takımına ilk seti ve 3. seti kazandırdı.

Setlerde iki kez geriye düşen Milli Takımımız ise pes etmeyen ruhunu sahaya koydu ve İtalya maçından sonra yine geri dönmeyi başardı.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas de geri dönüşümüzde ve şampiyonluğumuzda damga vuran isim oldu.

Vargas maçı 38 hücum sayısı ve 3 ace ile toplam 41 sayıyla tamamladı. Boskovic ise 34 hücum sayısı, 1 blok ve 2 ace ile toplam 37 sayı buldu.

Haberin Devamı

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Finalde 41 sayıyla yıldızlaşan Melissa Vargas, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Milli yıldız turnuvanın da en değerli oyuncusu oldu.