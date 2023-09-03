Eda Erdem: İnanılmaz bir hikaye yazdık

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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluğun ardından büyük coşku yaşanırken Kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

İşte Eda Erdem'in açıklamaları:

İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız, her yerden bize sevgi, destek geliyor. Bu inanılmaz! Bu yaz bizim için çok iyi başladı. Milletler Ligi, Avrupa şampiyonluğu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunları yaşamak paha biçilmez... Çok mutlu ve çok gururluyuz. Çok güzel görüntüler görüyoruz ülkemizden. Parklarda, meydanlarda... Ülke yıkılıyor! Tarihe geçtik. Çok mutlu ve gururluyum. Nefes kesen bir Voleybol oldu. Sırbistan da çok iyiydi. Yine 3-2 bitti. İnanan, savaşan, bırakmayan biz olduk. Ülkemize armağan olsun.