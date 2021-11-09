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Son dakika: Fenerbahçe'den Farioli bombası! İtalyanlar duyurdu, Süleyman Hurma'dan açıklama geldi

#Fenerbahçe#Francesco Farioli#Vitor Pereira
Son dakika: Fenerbahçeden Farioli bombası İtalyanlar duyurdu, Süleyman Hurmadan açıklama geldi

Fenerbahçe'de koltuğu sallantıda olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Şenol Güneş iddiası sonrası bir bomba ismi de İtalyan basını yazdı: Francesco Farioli. Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12 Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen, son 4 lig maçında galibiyet alanamayan, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise 4 maçta 1 galibiyet alan Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı yönünde haberler giderek artıyor.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Son olaran Kayserispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası Ülker Stadı'nda ve maç çıkışında Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç yönetimi ve Pereira aleyhine istifa tezahüratları yaptı.

Son dakika: Fenerbahçeden Farioli bombası İtalyanlar duyurdu, Süleyman Hurmadan açıklama geldi

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı haberlerinin yoğunluğu milli araya girilmişken giderek artıyor. Başkan Ali Koç'un, Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş ile bir görüşme yapacağı iddia edildi. Bu iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

İTALYANLAR FARIOLI'Yİ DUYURDU

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Şenol Gneş iddiası sosyal medyada yoğun bir şekilde dönerken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde Francesco Calvi imzasıyla Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü çalıştıran genç teknik adam Francesco Farioli ile ilgilendiği yönünde haber yayınlandı.

Son dakika: Fenerbahçeden Farioli bombası İtalyanlar duyurdu, Süleyman Hurmadan açıklama geldi

Di Marzio da sosyal medya hesaplarından bu haberi paylaştı.

Haberde Vitor Pereira ile beklenen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te iyi işler yapan 32 yaşındaki Farioli'yi takımın başına geçirmek istediği ifade edildi.

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"ALİ KOÇ, SÜLEYMAN HURMA İLE GÖRÜŞECEK"

İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, Farioli için Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Farioli'nin 2023'te sona erecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını söylemişti.

NEWCASTLE UNITED'A DA YAZILMIŞTI

Francesco Farioli'nin ismi, Prens Selman önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın teknik direktörlüğü için de geçmiş, Newcastle United, göeve Eddie Howe'u getirmişti.

SÜLEYMAN HURMA HABERİ YALANLADI

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a konuyla ilgili konuştu ve şunları söyledi: Farioli bizim hocamızdır. Fenerbahçe'nin hocamzıla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır. Ne bana ne de Farioli'ye ne bir telefon ne de bir faks gelmiştir. 

FARIOLI'NİN FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

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Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye macerasına başlayan Farioli, Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Geçen sezon 10, bu sezon ise 12 maçta takımın başında görev yapan 23 yaşındaki İtalyan teknik adamın 1.59 puan ortalaması bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçeden Farioli bombası İtalyanlar duyurdu, Süleyman Hurmadan açıklama geldi

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#Fenerbahçe#Francesco Farioli#Vitor Pereira

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