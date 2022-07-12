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Son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Joshua King'in ardından Willian Arao da geliyor

#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer
Son dakika: Fenerbahçeden bir transfer daha Joshua Kingin ardından Willian Arao da geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Joshua King'in ardından Willian Arao transferini de resmen açıkladı.

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Son olarak Norveçli golcü Joshua King ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, orta saha transferini de bitirdi

Flamengo, 30 yaşındaki ön libero Willian Arao'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklarken sarı lacivertliler de resmi siteden yaptığı duyuruyla oyuncunun yarın akşam İstanbul'da olacağını belirtti.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." denildi.

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TRANSFERDE KİLİT İSİM

Brezilya basını, transferde kilit rolü menajer Carlos Leite'nin üstlendiğini yazdı. Flamengo ve Fenerbahçe ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilen Leite, transferin mutlu sona ulaşmasında önemli rol oynadı.

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Carlos Leite'nin menajerliğini üstlendiği oyuncular arasında Josef de Souza, Talisca, Paulinho, Maicon, Ayrton Lucas, Marlone, Joao Pedro gibi Türk Spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

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BAŞKAN YARDIMCISI FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DOĞRULAMIŞTI

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Fenerbahçe, resmi olarak teklifini yaptı. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Willian ile de bu teklifi paylaştık. Biraz piyasa araştırması yapıyoruz. Kısa süre içerisinde cevabımızı ileteceğiz." açıklamasını yapmıştı.

1 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, 5 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer

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