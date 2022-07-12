Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor! Menajeri Erkut Söğüt ayrılık iddialarını yalandı

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Erkut Söğüt, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ABD'nin Los Angeles şehrinden İstanbul'a geldi. Söğüt, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedildiğine yönelik iddialar başta olmak üzere yıldız ismin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yollarının ayrıldığı iddialarının ardından oyuncunun menajeri Erkut Söğüt konuya ilişkin olarak çarpıcı bir açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE BİR MARKA, MESUT ÖZİL DE BİR MARKA"

Kadro dışı kalmanın hiçbir futbolcu için güzel olmadığı gibi Mesut için de iyi bir süreç olmadığını belirten Erkut Söğüt, "Ama futbolda olağan şeyler. Daha önce de yaşanmış, tecrübe ettiği bir olay olduğu için... Bizim için bu süreci en iyi şekilde geçirmek önemliydi. Hiçbir şekilde ne Mesut'un ne de Fenerbahçe camiasının bundan zarar görmemesi bizim için ön plandaydı. Çünkü Fenerbahçe bir marka, Mesut Özil de bir marka... Bu süreci doğal ve güzel bir şekilde geçirmek biçim için öncelikli hedefimizdi. Bazen haberler sızıyor dışarıya. Bizim tarafımızdan veya Fenerbahçe tarafından olmayan şeyler dışarıya sızabiliyor. Bunlar tabii ki üzücü olabiliyor. Çünkü yüzde 100 bilgi olmuyor. İki tarafa da zarar verecek şeyler olabiliyor. Mesut'un takımla antrenman yapma hakkı halen var. Buna rağmen kadro dışı kalmış bir futbolcu ve takımda sorun yaşatmak istemedi. Tek başına antrenmanlara devam etti. Kendini hazır tuttu. Birkaç defa Mesut, 'Ben Fenerbahçeliyim" diye belirtti. Oynamak istediğini söyledi" diye konuştu.

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"MESUT’UN FENERBAHÇE CAMİASIYLA VE SEYİRCİSİYLE HİÇBİR ZAMAN BİR SORUNU OLMADI"

Mesut Özil'in kısa bir süreliğine Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takibi bırakmasıyla ilgili soruya Söğüt, "Bu süreç içerisinde belirli şeyler yapılıyor. Doğru veya yanlış; süreç içerisinde oyuncu veya kulüp tarafından olabiliyor. Şimdi tam detaylarına girmek istemiyorum. Çünkü o süreci ben tam olarak yaşamadım açıkçası. Kısa bir süreç oldu. Sonra tekrar takibe alındı. Orada sosyal medya ekibiyle ne oldu tam olarak ortaya çıkaramadık doğrusu. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe camiasıyla ve seyircisiyle hiçbir zaman bir sorunu olmadı. Tam tersine inanılmaz bir sevgi var. Ama algı yaratılmaya çalışılmıştır. Son dönemde belirli insanların medya üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası dahil yapılmıştır. 'Sanki Mesut gelmiş, oynamıyor, para kazanıyor' havası yaratılmaya dahi çalışılmıştır. Bu çok büyük bir ayıp. Herkes biliyor Mesut ilk ayı Fenerbahçe'de bedava top oynadı. Maddi durumlardan dolayı geldiğinde para kazanmadı. Başkalarının maaşı yatarken Mesut bedava oynadı. Mesut bir senedir Fenerbahçe'den maaş alan bir futbolcu. Her zaman oynamak istediğini, kadroda olmak istediğini; 'yok ben oturayım, yatayım' hiçbir zaman dememiştir. Böyle bir düşünceye sahip bir oyuncu değil. Ama maalesef medya bazen algı yaratmaya çalışabiliyor" şeklinde yanıt verdi.

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FENERBAHÇE İLE YOLLAR AYRILDI MI?

"Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları ayrıldı" yönünde dün medyaya yansıyan bazı haberlerin hatırlatılmasına ilişkin olarak Erkut Söğüt şunları söyledi:

"ABD'den bu iş için geldim. Benim için önemli olan tabii ki müvekkilim. Böyle günler bizim için önemli. Dünkü haberleri ben de gördüm. Yine bir örnek mesela. Tam bir bilgi olmayan, yetersiz bir bilgi olan ama hem Mesut'a hem kulübe zarar vermek isteyen birinin haber sızdırdığını görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Belki bu kişiyi bir gün hep beraber bulacağız.

"BİZİM İÇİN YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"

Yeni bir sürece girdik. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır. Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil."

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"TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR"

"Süreç ne zaman netleşir" şeklindeki soruya ise Söğüt, "Size bilgi veremeyeceğim açıkçası. Size ne söylesem yalan olur. Bu bir süreçtir. Birkaç gün olabilir birkaç hafta olabilir. Transfer dönemi devam ediyor. Ağustosun sonuna eylülün ilk haftasına kadar açık olan bir süreç. O yüzden beklemek ve süreci takip etmek en doğrusu" şeklinde yanıt verdi.

"HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI İMKANLAR DEĞERLENDİRİLECEK"

Mesut Özil'in geleceği hakkında ise Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söğüt, "Mesut gibi futbolculara daima ilgi var, hem yurt içinden hem yurt dışından bugün itibariyle. Ama halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolcusu olmazsa hem yurt içi hem yurt dışı imkanlar değerlendirilecek. Mesut Özil bir dünya markası. Dünyanın her yerinde takipçisi olan, her yerinde ilgiyle karşılanan bir futbolcu. Tabii ki buna karşılık Mesut'a Amerika'dan tutun Asya'ya kadar Orta Doğu'dan; her yerden bir ilgi var. Mesut'u futbolcu olarak kadrolarına katmak için. Ama o sürece daha girmedik. O sürece girersek kulüplerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Neticede kararı veren Mesut. Fenerbahçe'ye gelme kararını da veren kendisiydi. Bundan sonraki süreçte de en doğru kararı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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"MESUT İÇİN ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil'in bir kırgınlığı ya da pişmanlığı olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Öyle bir şeyi zannetmiyorum. Çünkü Mesut Özil bir Fenerbahçe hayranı. Bunu bazı insanlar görmüyorsa da Mesut her zaman yaşadı. Mesut ile 10 yıldır çalışıyorum, biz 10 sene önce Fenerbahçe'nin maçlarını seyrediyorduk. Mesut öyle bir Fenerbahçeli. O yüzden bir pişmanlık olamaz. Mesut Fenerbahçe arması için oynadı. Ben futbolcu tarafından bakıyorum. Spekülasyon yapmak doğru bir şey değildir. Mesut için aslolan Fenerbahçe'dir. Eminim kulübü yöneten insanlar için de aynısı geçerlidir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLACAĞINA YÖNELİK İDDİALAR HAKKINDA

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Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'e transfer olacağına yönelik iddialar hakkında da konuşan Söğüt, "Mesut ile ilgili birçok kulüple ilgili haber çıktı. ABD'de haber çıktı ve orada da bir kulübe gitme ihtimali olduğu belirtildi. Değişik ülkelerden değişik kulüplerden ilgi olabilir. Mesut, halen Fenerbahçe futbolcusudur. Fenerbahçe futbolcusu olduğu müddetçe de herhangi bir kulüple resmi olarak görüşme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

REKORLA GELDİ AMA...

Oysa ki Mesut Özil, sarı lacivertlilere gelirken, daha sahaya çıkmadan rekorlar kırmıştı. Mesut Özil’i İstanbul’a getiren uçağın yolculuğunu tam 312 bin kişi izlerken, ‘Gel gündüzle gece olalım’ tweeti Türk Spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı olmuştu. Söz konusu paylaşım 24 saat içinde 215 bin 600 defa retweet edilirken, 592 bin 100 kişi tarafından beğenilmiş ve 60 bin 200 yorum yapılmıştı. Bununla beraber, borsada işlem gören F.Bahçe hisselerinin önceki kapanışa oranla yüzde 7 değer kazanması dikkat çekmişti.

KIRILMA ANI KONYA MAÇI

Mesut Özil, Fenerbahçe’nin 20 Mart 2022 tarihinde Konyaspor ile Kadıköy’de oynadığı müsabakanın ilk devresinde forma giyerken, ikinci yarıda ise oyundan alındı. Bu maçtan sonra Fenerbahçe Kulübü, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Özil’in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca, İsmail Kartal’a sarf ettiği sözler kadro dışı bırakılmasının nedeni olduğu öne sürülmüştü. Ardından sezonu kadro dışı şekilde tamamlayan ünlü futbolcu için yeni teknik direktör Jorge Jesus da olumsuz görüş bildirince ipler koptu.

36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Geldiği anda ilk açıklaması “Bir rüyam gerçek oluyor” olan Mesut Özil’in sarı lacivertlilerdeki kariyeri hem kendisi hem de kulüp için hiç de beklediği gibi gitmedi. 20 Ocak 2021’de imzayı atan Özil, 36 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.