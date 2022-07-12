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Son dakika: Fenerbahçe, Joshua King'in transferini açıkladı

#Fenerbahçe#Transfer#Joshua King
Son dakika: Fenerbahçe, Joshua Kingin transferini açıkladı

Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için bu akşam İstanbul’a geleceğini açıkladı.

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King’i İstanbul’a getiriyor. Prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul’da olacak.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Norveç Milli Takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu. 

JOSHUA KİNG'İN KARİYERİ

Joshua King futbola Romsås IL, Valerenga ve Manchester United altyapılarında başladı. Tecrübeli golcü sırasıyla Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi.

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Kariyeri boyunca toplam 366 maça çıkan King, 79 gol, 45 asistlik performansa imza attı.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Joshua King

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