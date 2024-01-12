Son Dakika: Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Çağlar Söyüncü için görüşmeler başladı... Selahattin Baki havalimanında görüntülendi

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç’un talimatıyla Çağlar transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya’nın başkenti Madrid’e uçtu.

THY’ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55’te İstanbul Havalimanı’ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid’in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

Bonucci transferinin yanında Çağlar’ı da kadroya katarak stoper bölgesini daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu transfer için şartları zorlayacak. Haber Global'in haberine göre; EURO 2024 forma giymek isteyen Çağlar da şimdilik Atletico Madrid’den 6 aylığına ayrılmak istiyor.

EURO 2024 İÇİN FORMA GİYMESİ GEREKİYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takım formasını giymek için istikrarlı bir şekilde oynamak isteyen Çağlar Söyüncü bu yüzden Atletico Madrid kulübünün kendisini yarım sezon kiralık olarak Fenerbahçe’ye göndermesini talep ediyor.

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Atletico Madrid’in transferde sorun çıkartması beklenmezken, Çağlar’ın ikna edilmesi durumunda milli yıldıza da Fenerbahçe forması giydirilecek.

Madrid ekibinin, milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulüplerinden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı biliniyor.

RADE KRUNIC'TE İŞLEM TAMAM! İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Krunic'te mutlu sona ulaştı. Krunic ve temsilcisi, Cuma günü sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe ile Milan arasında sözleşmenin imzalanırken, sarı lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcu için Milan'a 4,5-5 milyon euro civarı bir bonservis ödeyeceği belirtiliyor.