Sivasspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus değerlendirdi! beIN Trio hakemleri penaltı iddiaları için ne dedi?

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İkinci kez FIFA kokartı takan Zorbay Küçük bu sezon 9. maçına çıktı. Hâlâ hafızalarda olan Antalya-Galatasaray maçındaki yönetiminden sonra, sezonun daha yarısı bitmeden tekrar ‘yapay zeka’ tarafından Galatasaray karşılaşmasına verilmesi enteresan! Küçük maç içerisinde faul ve kart değerlendirmelerinde oldukça fazla hata yaptı. Her ne kadar sakin görünse de kafası, yönettiği bir önceki maçta takılı kaldığı aşikardı. Özellikle avantaj uygulamalarından sonra göstermesi gereken kartları göstermemesi ve bazı avantajları kesmesi kendi adına eksiydi.

Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

24. DAKİKA: İKİ TÜRLÜ KARAR ÇIKABİLİR

Camara’nın ceza sahası içinde Halil’e müdahalesi; yorum. ‘Eğer adımını atarken temas etti’ dersen de vam devam, ama ‘Topa vurmak istedi ve geç kaldı, rakibin ayağına vurdu’ dersen penaltı.

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50. DAKİKA: PENALTI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda iki oyuncu da topla oynama şansı varken, kendisine alan yaratmak için ayaklarını topa uzatıyorlar ve birbirlerine temas ediyorlar. Penaltı yok, doğru karar.

60. DAKİKA: TEMAS VAR AMA TOPU GÖRMEDİ

Abdülkadir Parmak’ın ceza sahasında düşerken savrulan kolu, görmediği ve nerede olduğunu bilmediği topa temas etti. Burada da penaltı söz konusu değil ancak yukarıda yazdığım 3 pozisyon da hakemin takdiri. Hakem 3’ünde de penaltı verse bile VAR karışamaz.

84. DAKİKA: PENALTI KARARI DOĞRU

Kerem Demirbay’ın eline çarpan topta futbolcunun eli doğal konumda olmadığı için penaltıyı gerektiriyor. Karar doğru.

90+3. DAKİKA: EL DOĞAL KONUMDA

Abdülkerim Bardakcı’nın şutunda top ceza alanındaki Sivassporlu futbolcunun doğal konumdaki eline çarpıyor. Penaltı değil.

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90+7. DAKİKA: KIRMIZI NEDEN GEÇ ÇIKTI?

Kerem'in iki sarı kartla oyun dışı kaldığı pozisyon hakemin takdiri. İlginç olan, Küçük’ün olay mahallinde yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra kartı çıkarması. O arada neyi gördü veya duydu da ikinci sarı kartı çıkardı? Neden bu kadar bekledi? Faul çalar çalmaz ikinci sarı kartı neden çıkarmadı? Çıkarsa, herkes ‘Tamam’ diyecek ama bu kadar bekledikten sonra çıkınca kafalarda soru işareti oluşuyor.

YAYINCI KURULUŞ TRIO'SU POZİSYONLARA NE DEDİ?

Yayıncı kuruluş beIN Trio programında Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlar ve Sivasspor'un kazanılan penaltısı değerlendirildi.

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ÜÇ POZİSYONUN İKİSİNDE ORTAK GÖRÜŞ

Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray'ın penaltı beklediği üç pozisyonun ikisinin penaltı olmadığı ve devam kararının doğru olduğu yönünde görüş bildirdi. Abdülkadir Parmak'ın ceza sahası içerisindeki pozisyonunda ise Deniz Çoban 'Penaltı verilebilir, hakem kararına saygı duyulması gereken bir pozisyon' şeklinde yorum yaptı. Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ise devam kararının daha doğru bir yorum olduğuna dikkat çekti.