Son dakika: Fenerbahçe'den Alassane Plea hamlesi! Joshua King'in ardından...

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Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a gelen forvet Joshua King transferini açıklamaya hazırlanıyor.

ARAO BUGÜN GELECEK

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer etmek için prensip anlaşmasına vardığı orta saha Willian Arao da bugün İstanbul'a gelecek. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, futbolcuya da senelik 1.2 milyon Euro ödeyecek.

FORVETE PLEA İDDİASI

Mergim Berisha ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe bir forvet transferi daha yapmayı planlıyor. Vole'nin haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile ilgileniyor.

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Geçen sezon Mönchengladbach formasıyla 35 maça çıkan 29 yaşınddaki Fransız forvet, 10 gol atıp 8 asist yaptı.

Mönchengladbach Plea'yı 2018 yılında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Nice'ten transfer etmişti. Satrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Plea'nınb güncel piyasa değeri 15 milyon euro.