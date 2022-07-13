Fenerbahçe'den çifte bomba! Transferin maliyeti belli oldu

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Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, dün transfer bombalarını ardı ardına patlattı. Sarı lacivertliler, önce bonservisi elinde olan golcü Joshua King’i, ardından da Flamengo’dan orta saha Willian Arao’yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

İSTANBUL’DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua King ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurulurken, Norveçli golcü dün İstanbul’a geldi. DHA’ya açıklama yapan King, “Çok mutluyum. “En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar” dedi. Tecrübeli golcü, kariyerinde, Mönchengladbach, Hull, Blackburn, Bournemouth ve Everton’da da forma giydi. Geride kalan sezonda Watford ile 33 maça çıkan Joshua King toplamda 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

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ARAO İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

Kanarya, bir süredir gündem olan Willian Arao’nun transferini de bitirdi. Önce Flamengo Kulübü, transferi açıklarken, ardından Fenerbahçe doğruladı. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 2 milyon Euro bonservis ödenecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, futbolcuya da senelik 1.2 milyon Euro ödeyecek. Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.