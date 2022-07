Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den bonservis rekoru! Ilıcalı 'satmam' demişti ama Ozan Tufan, Allahyar, Seri ve Doğukan sonrası...

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yaz transfer döneminde adından bahsettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alan, Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan Hull City bu kez ayrılık haberiyle gündem oldu.

OZAN VE ALLAHYAR'A TOPLAM 7,5 MİLYON EURO

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için 3, Allayhar için ise 4,5 milyon euro bonservis ödediklerini söylemişti. Fenerbahçe, Allahyar'ın sonraki satışında %50 pay sahibi olacak.

DOĞUKAN SİNİK İMZAYI ATIYOR

Ilıcalı'nın 'Süper Lig'den çok sürpriz bir ismi daha kadromuza katacağız' açıklaması yapmasının ardından Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak üzere olduğu ortaya çıkmıştı.

Antalyaspor kampından ayrılan Doğukan, imza için İngiltere'ye gitmişti.

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, 23 yaşındaki futbolcusuna şu sözlerle veda etmişti:

Bu bir veda değil; senin için, hepimiz için, Türk futbolu için yeni bir hikayenin ilk sayfası. Ne kadar özel bir yetenek olduğuna hem sahada hem de hocan olarak birlikte mücadele verirken şahit oldum. Hayatın senin için yazdığı senaryonun her satırında hiç yılmadan, geri adım atmadan mücadele ettin. Çok çalıştın, emek verdin ve şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Yeni maceran, çok daha iyi yerlere geleceğinin ilk işareti. Daha iyisini de başaracağından hiç şüphem yok. İyi gününde de kötü gününde de hep yanında olacağım. Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol. Ve de en önemlisi; bir gün elbet yine beraber olacağız...

Doğukan Sinik de hocasının vedasına; "Hocam.. her şeye rağmen bana olan inancın ve güvenin, gösterdiğin sevgi, emek ve yol kelimelerle anlatılamaz. Her zaman en iyisi seninle olsun. Kalbim hep seninle olacak. Elbet bir gün..." yanıtını vermişti.

HULL CITY'DE AYRILIK! KULÜP BONSERVİS REKORU KIRILDI

Süper Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Hull City bu kez oyuncu satışıyla gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın kulübü, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon pounda Premier Lig ekibi Brentford'a gönderdi. Bu bedel, Hull City'nin satış rekoru olarak kulüp tarihine geçti.

Brentford, oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ACUN ILICALI 'SATMAYACAĞIM' DEMİŞTİ...

Ocak ayında kulübün kontrolünü alan Acun Ilıcalı, düzenlediği bir basın toplantısında genç yıldız Lewis-Potter'a yaklaşık 15 milyon euroluk teklif olduğu ve kararının ne olacağı yönündeki soruya; "Keane Lewis-Potter'ı satmayacağız. Kulübümüzde bu kadar büyük bir teklif gören bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda 20 milyon sterlin ödeseler bile onu satmayacağım." yanıtını vermişti.

Yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler sonrası Acun Ilıcalı, bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon pound karşılığında genç yıldızını Brentford'a sattı ve yerini yaklaşık 3.5 milyon euro ödeyerek Doğukan Sinik ile doldurdu. Doğukan Sinik transferi önümüzdeki günlerde açıklanacak.