Son Dakika: Fenerbahçe'de transferin son gününde iki ayrılık daha! Jin-Ho Jo ve Omar Fayed resmen kiralandı... Yöneticiden açıklama geldi...

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Transferin son gününde Fenerbahçe cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivaspor'a kiralanmasının ardından Jin-Ho Jo ve Omar Fayed'in de yeni takımları belli oldu.

FK Novi Pazar Genel Sekreteri Fikret Medjedovic, Fenerbahçe forması giyen Jin-Ho Jo ve Omar Fayed'in transferlerinin bitmek üzere olduğunu ve her iki oyuncunun imza atmak için Sırbistan'a gittiğini açıkladı.

"İKİ FUTBOLCU DA SIRBİSTAN'A GELDİ"

Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulunan Fikret Medjedovic, "Fenerbahçe’den Jin-ho Jo ve Omar Fayed’in sözleşme ve ücret meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bunun da bu gece çözüleceğini umuyorum. İki oyuncu da Sırbistan'a geldi." dedi.

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"ADEM LJAJIC KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK İMZASI"

Adem Ljajic transferine ilişkin de konuşan Medjedovic,"Adem Ljajic'in Novi Pazar'a transferi kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en büyük transferidir. Ljajic, gelmiş geçmiş en büyük takviyedir ve daha büyük bir oyuncu bir daha asla gelmeyecektir. Tüm şehir ayakta, herkes maçlar için sabırsızlanıyor. Adem'in potansiyelini ve teknik yeteneklerini değerlendirmeye gerek yok. Adem Ljajic, bize çok şey kazandıracak olan çizmeli bir sihirbaz. Şu anda Sırbistan Süper Ligi'nde Adem Ljajic gibi bir oyuncu yok. Ljajic’in 6 ay sonra 5 büyük ligde yeniden oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİ DOĞRULAYAN PAYLAŞIM

Sırbistan Ligi takımlarından Novi Pazar, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kulüp, Fenerbahçe'den ilgilendikleri iddia edilen Omar Fayed ve Jin-Ho Jo'yu paylaşarak transfer haberlerini doğruladı.

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JIN-HO JO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından transfer edilen ve sezon başında Fenerbahçe'de profesyonel olan Jin-Ho Jo, sarı lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde toplam 39 resmi müsabakada süre aldı.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

INIESTA BENZETMESİ

Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından ülkesinin basınında yer alan analiz şu şekildeydi:

"Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip. Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı'nın stoperi Kim Min-jae, Kore'den bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde neler yapabileceğini kanıtladı."

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OMAR FAYED 4 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Sezon başında ülkesi Mısır'ın El Mokawloon takımından Fenerbahçe'ye yaklaşık 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Omar Fayed, sarı lacivertli takımla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SÜRE ALAMADAN KİRALANDI

Geçen sezon çıktığı 25 resmi müsabakada skor katkısı üretemeyen 20 yaşında stoper, 7 mücadelede sarı kart görmüştü. Fayed, Fenerbahçe kariyerinde ise henüz süre alamadı.

İMZA ATTIKTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Omar Fayed, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye'nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım." sözlerini kullanmıştı.

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MİLLİ TAKIMDAN HOCASI FAYED'İ BÖYLE ANLATMIŞTI

Salah ve Elneny’nin Mısır Milli Takımı’ndan hocası olan El Mokawloon Teknik Direktörü Shawky Gharib, Fayed’in Fenerbahçe’ye transferini değerlendirirken, öğrencisinin potansiyeliyle ilgili yorumlarını aktarmıştı.

El Mokawloon SC Teknik Direktörü Shawky Gharib’in açıklamaları şu şekildeydi:

“GENÇ YAŞINA RAĞMEN FİZİKSEL GÜCÜ VE SERT SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU”

"Fayed’in transferi, özellikle Fenerbahçe’nin futbolda büyük bir geçmişe sahip olan, en büyük Türk kulüplerinden biri olması nedeniyle oyuncunun profesyonellik dünyasına doğru yolculuğunda kesinlikle iyi bir adım. Bir yıl önce Mısır’ın en büyük kulüplerinden biri olan El Mokawloon’u devraldığımda hedefim takımı kurtarmaktı ve bunun yolunun gençlere güvenmek olduğunu gördüm. Omar Fayed, takımdaki güvendiğim oyunculardan biriydi. Genç yaşına rağmen fiziksel gücü ve sert savunmasıyla dikkat çekiyordu. Üç maç oynadıktan sonra takımın temel direklerinden biri haline geldi ve Mısır Genç Milli Takımı’yla Afrika Futbol Şampiyonası’na katıldı."

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“SALAH VE ELNENY’İ ÇALIŞTIRDIM, OMAR FAYED’İN DE ONLAR GİBİ OLACAĞINI GÖRÜYORUM”

"Omar Fayed, daha sonra Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Olimpiyat takımına aday oyuncu olarak gösterildi. 2003 doğumlu olup Olimpiyat takımına katılan tek oyuncu oldu. Daha önce Mısır'ın teknik direktörü olarak görev yaparken, Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’i çalıştırdım. Omar Fayed'in hırsı ve fiziksel yetenekleriyle onların bir uzantısı olacağını görüyorum. Fayed, Mısır Profesyonel Ligi Kulüpler Birliği tarafından en iyi defans oyuncusu olarak aday gösterildi ve Mısır Premier Ligi'nde birçok maçta maçın adamı seçildi. Omar Fayed'i Mısır Ligi’nin en iyi defans oyuncularından biri olarak görüyorum."