Fenerbahçe'nin Mısırlı yeni transferi Omar Fayed'i, eski teknik direktörü anlattı

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Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Fred, Cengiz Ünder gibi yıldız isimleri transfer ederek yeni sezona başlayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip, bir dönem Mohamed Salah ve Mohamed Elneny gibi yıldızların yetiştiği kulüp olan El Mokawloon'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Omar Fayed'i kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz."

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"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Omar Fayed, imza töreni sonrası şunları söyledi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye’nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Salah ve Elneny’nin Mısır Milli Takımı’ndan hocası olan El Mokawloon Teknik Direktörü Shawky Gharib, Fayed’in Fenerbahçe’ye transferini değerlendirirken, öğrencisinin potansiyeliyle ilgili yorumlarını aktardı.



El Mokawloon SC Teknik Direktörü Shawky Gharib’in açıklamaları şu şekilde:



“GENÇ YAŞINA RAĞMEN FİZİKSEL GÜCÜ VE SERT SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU”



"Fayed’in transferi, özellikle Fenerbahçe’nin futbolda büyük bir geçmişe sahip olan, en büyük Türk kulüplerinden biri olması nedeniyle oyuncunun profesyonellik dünyasına doğru yolculuğunda kesinlikle iyi bir adım. Bir yıl önce Mısır’ın en büyük kulüplerinden biri olan El Mokawloon’u devraldığımda hedefim takımı kurtarmaktı ve bunun yolunun gençlere güvenmek olduğunu gördüm. Omar Fayed, takımdaki güvendiğim oyunculardan biriydi. Genç yaşına rağmen fiziksel gücü ve sert savunmasıyla dikkat çekiyordu. Üç maç oynadıktan sonra takımın temel direklerinden biri haline geldi ve Mısır Genç Milli Takımı’yla Afrika Futbol Şampiyonası’na katıldı."



“SALAH VE ELNENY’İ ÇALIŞTIRDIM, OMAR FAYED’İN DE ONLAR GİBİ OLACAĞINI GÖRÜYORUM”



"Omar Fayed, daha sonra Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Olimpiyat takımına aday oyuncu olarak gösterildi. 2003 doğumlu olup Olimpiyat takımına katılan tek oyuncu oldu. Daha önce Mısır'ın teknik direktörü olarak görev yaparken, Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’i çalıştırdım. Omar Fayed'in hırsı ve fiziksel yetenekleriyle onların bir uzantısı olacağını görüyorum. Fayed, Mısır Profesyonel Ligi Kulüpler Birliği tarafından en iyi defans oyuncusu olarak aday gösterildi ve Mısır Premier Ligi'nde birçok maçta maçın adamı seçildi. Omar Fayed'i Mısır Ligi’nin en iyi defans oyuncularından biri olarak görüyorum."

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