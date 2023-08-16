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Omar Fayed, Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si olacak

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#Transfer#Fenerbahçe#Omar Fayed
Omar Fayed, Fenerbahçenin yeni Kim Min-Jaesi olacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

F.Bahçe’nin İstanbul’a getirdiği Mısırlı stoper, genç ve gelecek vadeden bir isim. Sadece bir sezon oynadığı sarı lacivertli kulübe hem sahada hem kasada kazandıran Kim Min-Jae’nin menajeri İvo Lourenco tarafından tavsiye edilen Fayed, fizik yapısı ve oyun stili yönünden de Koreli stopere çok benziyor.

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Sezona 11 flaş transferle başlayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, diğer yandan geleceğe yatırım hamlelerini sürdürüyor. Genç yetenekleri de kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bu yöndeki ilk transferi Bartuğ Elmaz oldu. 20 yaşındaki ön liberoyu 1.4 milyon Euro’ya Marsilya’dan satın alan Fenerbahçe, önceki gece de Mısırlı Omar Fayed’i İstanbul’a getirdi.

GÖZLER iSMAiL KARTAL’DA

Mısır’ın El Mokawloon Kulübü’nden alınan Fayed, bir süre A takımla antrenmanlara çıkacak ve sonrasında teknik direktör İsmail Kartal’ın vereceği rapora göre takımda kalacak veya sezon sonuna dek kiralık verilecek.

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iKiLi MÜCADELEDE ÇOK iYi

Fayed’in tercih edilmesinde, menajerliğini Kim Min-Jae’yi Fenerbahçe’ye getiren İvo Lourenco’nun yapması önemli rol oynadı. Mısırlı futbolcu, fizik yapısı ve futbol stili yönünden de Güney Koreli stopere çok benziyor. El Mokawloon’da maç başına 13.17 ikili mücadele kazanma başarısıyla dikkat çeken Fayed, driblingde de 1.26 ortalamayla Mısır Ligi’nin en başarılı futbolcusu.

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Omar Fayed’iN MISIR’DAKi MAÇ BAŞI iSTATiSTiKLERi

Dribbling: 1.26
Başarılı defansif aksiyon: 14.17
İkili mücadele kazanma: 13.17
Rakip sahada top kazanma: 2.35
Sahipsiz top kazanma: 2.61

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#Transfer#Fenerbahçe#Omar Fayed

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