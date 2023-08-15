Son dakika: Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif!

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Yeni sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, her kulvarda başarıyla mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, Avrupa'da da başarı hedefliyor.

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FRED VE CENGİZ İMZALADI

Bu doğrultuda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi yıldızları takıma katan Fenerbahçe, son olarak Manchester United'dan Fred ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'i transfer etti.

KANATLAR GÜÇLENDİ

Brezilyalı orta saha oyuncusu ile merkezi güçlendiren Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile kanatları önemli ölçüde güçlendirirken yabancı sınırlaması konusunda da iyi bir işe imza attı.

ROTA BOSNALIYA DÖNDÜ

Kaleci ve ön libero bölgesine birer transfer yapmayı daha hedefleyen sarı lacivertliler, rotayı yeniden Bosnalı oyuncuya çevirdi.

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Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Milan'ın Bosnalı oyuncusu Rade Krunic'e döndü.



Son olarak Cengiz Ünder ve Fred transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de, hedef orta sahaya bir oyuncu daha katmak. Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki ilk isim ise Milan forması giyen Rade Krunic.

TEKLİF ARTIRILDI

Bosnalı orta saha için daha önce Milan'a bir teklif yapan Fenerbahçe, transferi sonlandırabilmek adını yeniden İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

Bein Sports'un haberine göre; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin takımda kalmasını istediği Krunic için sarı lacivertliler 4 milyon Euro'luk bonservis teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı.

İTALYANLAR 10 MİLYON EURO İSTİYOR

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer için ikna ettiği ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi. Milan'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtilen haberde pazarlıkların sürdüğünün de altı çizildi.