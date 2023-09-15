Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Burak Kapacak resmen Sivasspor'da...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

EMS Yapı Sivasspor’umuz, Burak Kapacak’ı renklerine bağladı.

EMS Yapı Sivasspor’umuz, sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak’ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen Burak, Başkan vekilimiz Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Aralık 1999’da Bursa’da dünyaya gelen Burak, futbola Bursaspor alt yapısında başladı. Bursaspor’un tüm alt yapı takımlarında görev yapan Burak daha sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu. Burak geçtiğimiz sezon ise Fatih Karagümrük’te forma giydi.

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Burak Kapacak’a hoş geldin der, EMS Yapı Sivasspor forması altında başarılar dileriz.

FENERBAHÇE'DEN VEDA

Bilgilendirme

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır.

Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü