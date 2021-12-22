Son Dakika: Fenerbahçe'de Tahir Karapınar yerine kulübede görev alacak isim belli oldu! İlk 11 değişiyor...

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Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe ligde bugün Karagümrük’e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20:00'da başlayacak karşılaşmaya teknik direktörsüz çıkacak olan sarı lacivertlilerde B planı yapıldı.



Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası Tahir Karapınar'ın geçici olarak göreve geleceği iddia edilmişti ancak sarı lacivertliler Karagümrük maçında antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkma kararı aldı.

TAHİR KARAPINAR ALTYAPI GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Sarı lacivertlilerde kulübede pro-lisansı olan bir ismin yer alması şart olduğu için akla gelen ilk isim yine Tahir Karapınar olmuştu. Ancak Karapınar'ın altyapıdaki görevine devam edeceği öğrenildi.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı. UEFA A Lisansı bulunan Göle, Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın gönderilmesinin ardından bu görevi üstlenmişti.

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FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER

Pereira ile yolların ayrılması nedeniyle Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ferdi ve Altay ile hasta Tisserand ve dün sakatlanan, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Berisha yok. Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve Szalai kart sınırında.

PEREİRA SONRASI İLK SINAVDA RAKİP VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe’nin 17 yıl kalesini koruyan son 2 sezonda yardımcı antrenör olan Volkan Demirel’in çalıştırdığı Karagümrük’te ise sakat Frei ve Pesic’in durumları bugün belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ





Vitor Pereira ile yaşanan yol ayrımının ardından, hiç ara vermeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe yönetimi, ağırlıklı olarak Hırvat hoca Slaven Bilic ve İsmail Kartal üzerinde dururken, Christoph Daum ile Clarence Seedorf’u da yedekte tutuyor.

Öncelikle yabancı teknik direktör getirmek isteyen sarı lacivertliler, Hırvat Bilic’in maliyetinin yüksek olacağını dikkate alarak, Kartal’ı da listenin ilk 2 sırasına aldı. Yöneticilerin büyük bölümü ön görüş olarak Slaven Bilic’i tercih ederken, mali nedenlerle İsmail Kartal da en az Hırvat hoca kadar favori aday konumuna geldi.

Bilic Avrupa’ya dönmeye kararlı

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Çin Süper Ligi ekiplerinden Bejing Guoan’ı çalıştıran ve son maçında Guanghzou’ya 5-0 yenilerek sıkıntılı bir sürecin içine giren Bilic, kariyerini kesin olarak Avrupa’da sürdürmek istiyor.

Sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona erecek olan 53 yaşındaki teknik adam, kulübüyle erken yol ayrımı yaşayabilir. Fenerbahçe’de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra 2010-14 arasında yardımcı antrenörlük, 2014-15 sezonunda da teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, çok önemli avantajlara sahip.

Sarı lacivertli camiada sevilen bir isim olan ve mali anlamda sorun yaşatmayacak olan 60 yaşındaki Kartal, halen boşta olduğu için teklif gelmesi durumunda her an göreve başlayabilecek bir pozisyonda.

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Daum’la 2 şampiyonluk kazanıldı

Teknik direktör adayları listesinin 3. sırasında yer alan Hollandalı futbol efsanesi Clarence Seedof, 2 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor.

Çok parlak bir futbolculuk kariyeri olan 45 yaşındaki Seedorf, son olarak Ağustos 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında bir yıl Kamerun Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı’ndan 4 yıl önce ayrıldı.

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TFF’DEN KENAN KOÇAK’A TRANSFER iZNi ÇIKMADI

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit altıntop, F.Bahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı ileri sürülen A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak’ın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Lig Radyo’ya konuşan altıntop, “Bir spekülasyon vakit kaybettiriyor. Kenan Koçak’ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Koçak, TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.