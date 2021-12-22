Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması! "Her şeyin hayırlısı"

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Kötü gidişatın ardından Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürerken sarı lacivertli taraftarlar Yılmaz Vural'ın takımın başına getirilmesi için sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirilmesi yönünde paylaşımda bulunarak deneyimli hocanın ismini trend topic listesine soktu.

İsmi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Yılmaz Vural ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.