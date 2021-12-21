Fenerbahçe'den son dakika Joachim Löw bombası! Türk teknik direktör ile...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler bu ismin yerine geçecek teknik adama çevrildi. Sarı lacivertli yönetimin son dakika hamlesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük için ilk olarak gündeme Kenan Koçak'ı aldı ancak sonrasında işler değişti.
TFF'DEN CEVAP
Sarı lacivertli ekibin gündeminde Slaven Bilic, Kenan Koçak ve İsmail Kartal olduğu konuşulurken iddiaların gölgesinde ilk resmi açıklama TFF'den geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'FENERBAHÇE'YE VERMEYE NİYETİMİZ YOK!'
Konuyla ilgili Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, Kenak Koçak'ı Fenerbahçe'ye vermeye niyetlerinin olmadığını ifade ederek konunun kapanması gerektiğini dile getirdi. Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen." dedi.
'ALİ KOÇ'UN YANIMA GELMESİ NORMAL'
A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederken, Koçak da bu konu hakkında TFF'nin bilgilendirme yapacağını ve milli takıma konsantre olduğunu söyleyerek, "Ali Koç'un Fenerbahçe maçında hem hocamız Kuntz hem de benim yanıma gelmesi gayet normal, bizim Milli Takımlar için bir hedefimiz var ona konsantreyiz. Şimdi de Adana Demirspor - Galatasaray maçı için Adana’ya gidiyorum. Açıklama yapmam doğru olmaz, gereken açıklamayı TFF yapacak." şeklinde bir açıklama yaptı.
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VİDEO: Joachim Löw: 'Gelecekte ne yapacağıma dair karar vereceğim'
Bu gelişmenin ardından farklı zaman dilimlerinde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Joachim Löw gelişmesi yaşandı.
İSMAİL KARTAL GÖREVE GELEBİLİR
Fenerbahçe'de Löw dışında İsmail Kartal en güçlü Türk aday olarak görülürken, kısa vadeli olarak İsmail Kartal'ın göreve gelebileceği, ardından Löw ile Kartal'ın da çalışabileceği aktarıldı.
GEÇİCİ HOCA TAHİR KARAPINAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu. Sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak. Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.
DİĞER ADAYLAR
Vitor Pereira ile ikinci dönem de hüsranla sonuçlanırken sarı lacivertliler bu kısa süre içerisinde mümkün olabilecek en iyi adayla yola devam etmek istiyor. Bu çerçevede adı anılan diğer teknik direktör adayları şöyle;
SLAVEN BİLİC
Fenerbahçe'de ilk hedeflerden biri de Hırvat teknik adam... Slaven Bilic'in olduğu gelen haberler arasında. Ancak Bilic, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Bilic ve ekibinin Çin ekibi ile bağını koparabilmesi halinde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
KAMERUN BASINI SEEDORF DEDİ
Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü. En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı. Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.
DÖNÜM NOKTASI SİVAS MAÇI
Fenerbahçe için dönüm noktalarından biri de Emre Belözoğlu ayrılığı oldu. Süper Lig'in en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü konumundaki Emre Belözoğlu 'nun geçen sezonun son bölümündeki etkileyici performansına karşın Sivasspor maçında alınan mağlubiyetin ardından yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler, uzun süren arayışlar sonrası Vitor Pereira isminde karar kılmıştı. Başkan Ali Koç'un takımın başına kimi getireceği merakla beklenirken bu Koç'un 3 buçuk senede çalıştığı 8. teknik adam olacak.
6 KONU BAŞLIĞI, VİTOR PEREİRA...
1- İlk döneminde star oyuncularla yaşadığı sorun nüksetti. Robin Van Persie, Nani, Caner gibi oyuncularla yaşadığı problemler bu döneminde de Mesut Özil, Sosa, Pelkas, Nazım, Novak gibi isimlerle sürdü.
BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi
2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.
GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU
3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.
SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI
4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.
HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU
5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.
HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI
6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.
BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi
2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.
GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU
3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.
SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI
4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.
HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU
5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.
HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI
6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.
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'ALİ KOÇ'A YALVARDIM, BİZ KOVARDIK'
Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, uzun süren suskunluğunu bozmuş ve Spor Arena'ya gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. O röportajı hatırlıyoruz...