Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak teknik direktör gelişmesi! Son teklif kafaları karıştırdı...

Spor Arena Dış Haberler - Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı lacivertli kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör ile imza aşamasına gelindiğini ancak sözleşme sürecinin nihayete ermediğini belirterek yeni teknik adamın birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını bildirmişti.

Fenerbahçe'nin söz konusu açıklamasının ardından farklı iddiaları ortaya atılmıştı. Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği kongrede kullandığı "2.5 adayımız var kısa listemizde" sözündeki 'buçuk adayın' Slaven Bilic olduğu belirtilmiş ve Hırvat teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesinin İstanbul bileti için büyük bir engel olduğu kaydedilmişti.

SLAVEN BILIC BEKLENİYOR DERKEN...

Sarı lacivertli ekibin öncelikli olarak düşündüğü Slaven Bilic'i son ana kadar beklettiği ifade edilirken; Hırvat teknik adamın kulübü Beijing Guoan, sözleşme feshi için yaklaşık 4 milyon euroluk bir bedel talep ettiği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE'DEN BENITEZ'E YENİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin Slaven Bilic'in fesih bedeli sorununu çözmek için resmi açıklamayı ertelediği konuşulurken İngiliz basınından çarpıcı bir Rafael Benitez iddiası geldi. The Sun, Everton ile flört halinde olan Rafael Benitez'in Fenerbahçe'yi de ciddi şekilde düşündüğünü öne sürdü.

Söz konusu haberde, sarı lacivertli takımın Rafael Benitez'e yeni bir teklifte bulunduğu ve bu yeni teklif doğrultusunda İspanyol teknik adamın Everton'a gitme ihtimalinin tehlikeye girdiği kaydedildi.

"KAFASI KARIŞTI, EVERTON'A GİTMEYEBİLİR"

Geçtiğimiz Salı günü resmen Everton'ın başına geçmesi beklenen ancak resmen açıklanmayan Rafael Benitez'in Fenerbahçe'den gelen son dakika teklifi nedeniyle kafasının karıştığı ve İstanbul'u da bir seçenek olarak yeniden düşünmeye başladığı belirtildi.

EVERTON TARAFTARI TEHDİT EDİYOR

61 yaşındaki deneyimli teknik adamın kafasının karışmasının bir diğer sebebi olarak ise Everton taraftarının protestoları gösteriliyor. Everton taraftarı, kariyerinde Liverpool olan bir teknik adamı takımın başında istemiyor.

Everton cephesinde Rafael Benitez'i takımın başında görmek istemeyen bazı fanatikler, işi tehdit boyutuna kadar götürdü. Öyle ki; bazı taraftarlar İspanyol teknik adamın Wirral’da bulunan evinin önüne, "Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!" yazılı bir pankart astı. Rafael Benitez 2004-10 yılları arasında 3 kupa kazandı.

FENERBAHÇE'NİN PAZARTESİ GÜNÜ YAPTIĞI AÇIKLAMADA NE DENİLİYORDU?

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."