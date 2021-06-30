Adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic'in takımı Beijing Guoan 7'lik oldu

Bir denem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımı, Asya Şampiyonlar Ligi grup maçında Japon ekibi Kawasaki'ye 7-0 yenildi.

Maçta Kawasaki'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Hasegawa, 8. dakikada Kento, 41. dakikada Tono, 59. dakikada penaltıdan Kei Chinen, 51. dakikada Yamamura, 56. dakika Wakizaka attı.

Bu sonuçla 1 puanda kalan Beijing Guoan, gruptan üçüncü sırada yer aldı.

Hırvat teknik adamın Çin ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunurken henüz teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe ile ismi geçiyor.

TAKIMIN BAŞINDA YARDIMCISI YER ALDI

Çin takımları, Çin Süper Ligi'nin askıda olması nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında sıkıntı yaşıyorlar.

Bu maç, Çin'deki karantina önlemleri nedeniyle Özbekistan'da oynanırken Beijing Guoan, karşılaşmada genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti.

Slaven Bilic'in yerine yardımcısı Zoran Jankovic takımın başında yer aldı.

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