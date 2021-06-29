Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör kararı! Resmi açıklama sonrası ters köşe! 4 milyon euro ve iki isim
Son Dakika... Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi yeni teknik direktör... Pazartesi günü beklenen açıklama gelmeyince gözler başkan Ali Koç'a çevrilmişti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi ve masadaki son iki aday...
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Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü Pazartesi (dün) duyuracaklarını belirtmişti.
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İMZA AŞAMASINA GELİNDİ AMA...
Gün içinde herhangi bir hocanın ismi açıklanmayınca taraftarlar bu duruma tepki gösterdi ve akşam saatlerinde kulüpten yeni hocayla imza aşamasına gelindiği ve sözleşme sürecinin henüz nihayete ermediği ifade edildi.
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'ŞU ANDA 2.5 ADAY' DEDİ
Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde teknik direktör konusunda bir sürpriz olabileceğini belirtmişti. Koç, bu konuda sürpriz yapabileceklerini belirtirken, "3 aday vardı, hatta şu anda 2.5" demişti.
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Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Portekiz ve Alman ekolünü tercih edeceklerini açıklayan Ali Koç'un kafasındaki isimler Lucien Favre, Marco Silva ve Fonseca idi.
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MASADAKİ ALTERNATİFLER
Ancak devamındaki süreçte yapılan görüşmeler sonucunda olumsuz dönüşlerin de etkisiyle masadaki alternatif isimler çoğaldı.
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FENERBAHÇE BİLİC İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
Fenerbahçe'nin dünkü açıklamasının ardından farklı iddiaları ortaya atıldı. Buçuk olarak tabir edilen ismin Slaven Bilic olduğu bilinirken Hırvat teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi İstanbul bileti için büyük bir engel.
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4 MİLYON EURO FESİH BEDELİ
Sarı lacivertli ekibin öncelikli olarak düşündüğü Bilic'i son ana kadar beklettiği ifade edilirken Vole'nin haberine göre; Hırvat teknik adamın kulübü Beijing Guoan, sözleşme feshi için yaklaşık 4 milyon euroluk bir bedel talep ediyor.
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Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı için son bir hamle yaparken yeni hocanın açıklanmamasının nedeni olarak bu durum gösterildi.
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ZLATKO DALİC SÜRPRİZİ OLUR MU?
Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kısa bir süre önce Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklama yapmıştı. Zlatko Dalic, Hırvat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." yanıtını vermişti.
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ZAMANI DEĞİL!
Hırvatistan Milli Takım hocası Zlatko Dalic, EURO 2020 Son 16 Turu'nda İspanya'ya elendikleri maçın ardından istifa sorusuna yanıt vermiş, "Görevim hakkında cevap vermenin ne zamanı ne de yeri! Görev sürem 2022'nin sonuna kadar sürüyor. Şimdi gerçekten bunu konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullanmıştı.
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TAVRI BİZE ÇOK UYUYORDU
Ali Koç ise "Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı. Bu raundda görüşmemiz olmadı." şeklinde konuşmuştu.
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SON BİR HAMLE
Hırvatistan'ın kupaya vedası sonrası Fenerbahçe'nin Zlatko Dalic için son bir hamle yapabileceği konuşuluyor.