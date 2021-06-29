Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör kararı! Resmi açıklama sonrası ters köşe! 4 milyon euro ve iki isim

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ AMA... Gün içinde herhangi bir hocanın ismi açıklanmayınca taraftarlar bu duruma tepki gösterdi ve akşam saatlerinde kulüpten yeni hocayla imza aşamasına gelindiği ve sözleşme sürecinin henüz nihayete ermediği ifade edildi.