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Son Dakika: Fenerbahçe'de Min-jae Kim'in kırmızı kartı Güney Kore'yi ikiye böldü! Çok konuşulacak manşet...

#Fenerbahçe#Min Jae Kim#Trabzonspor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-jae Kim'in Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ülkesinde gündem oldu. Bir kesim hakem Ali Şansalan'ı suçlarken, bir diğer kesim ise 24 yaşındaki futbolcunun hareketinin kasıtlı olduğunu savunuyor. İşte o çok konuşulacak manşetler...

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Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Min-jae Kim'in Trabzonspor maçında oyundan atılmasının yankıları sürüyor.

Trabzonspor karşısında 13. dakikada Gervinho ile girdiği ikili mücadelede ilk sarı kartını gören Güney Koreli savunmacı, yalnızca 9 dakika sonra bu kez Djaniny ile yaşadığı pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.

Min-jae Kim'in gördüğü kırmızı kart futbol otoritelerini ikiye bölerken; Güney Koreli futbolcunun kariyerinde 4 yıl sonra, Avrupa macerasında ise ilk kez kırmızı kart görmüş olması ülkesinde de ses getirdi.

Asıl kabahat Ali Şansalan’da değil onu bu maça atayanda

"Asıl kabahat Ali Şansalan’da değil onu bu maça atayanda"

Güney Kore basınında, başarılı futbolcunun savunma tarzına dikkat çekilerek böyle oynamaya devam etmesi durumunda Türkiye'de daha çok kart görebileceğine dikkat çekildi. Ayrıca bir başka haberde ise, Min-jae Kim'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakibini kasten ittiğinin altı çizildi.

Güney Koreli gazeteci Jason (Hanshin) Lee ise Fenerbahçe'nin hakem kurbanı olduğunu savunarak vatandaşının oyundan atılmasının büyük bir yanlış olduğunu öne sürdü.

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Son Dakika: Fenerbahçede Min-jae Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...

GÜNEY KORE BASINI MIN JAE KIM'IN KIRMIZI KARTI HAKKINDA NE DEDİ?

Stoo Asiae: Min-jae Kim, Avrupa'ya gittikten sonraki ilk kırmızı kartını gördü. Maça savunmanın göbeğinde başlayan Min-jae Kim, 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kırmızı kartını görmek onun için acı bir tecrübe oldu. Fenerbahçe aslında Diego Rossi'nin 3. dakikada attığı golle maça avantajla başlamıştı ancak Min-jae Kim'in 13. ve 23. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından bir kişi eksik oynamak zorunda kaldılar.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem kararları için dikkat çeken yorum Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem kararları için dikkat çeken yorum! 'Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...'

Sports Chosun: Kore Milli Takımı'nın stoperi Min-jae Kim, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü. Bu pozisyon şunu gösteriyor ki, Min-jae Kim her zamanki tarzıyla oynamaya devam ederse gelecekte Türkiye'de çok daha fazla kartlar görecektir. Kırmızı kart pozisyonunda Min-Jae Kim, Djaniny'yi arkasından takip ediyordu ve rakibi de ceza sahasına girmek üzereydi. Rakibinin sol omzunu sağ eliyle ittirdi. Min-jae Kim bu savunma tarzını zaman zaman milli takımda da kullanıyor. Zaman zaman omuz omuza mücadeleye gider, zaman zamansa elleriyle rakibini ittirerek durdurmaya çalışır.

Sports Hankooki: Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Min-jae Kim 23. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Maçta ilk kez 14. dakikada gördüğü sarı kartla uyarılan Min-jae Kim, 23. dakikada ise rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ihraç edildi. Bu pozisyonda rakibini arkadan ittiği için ikinci sarı kartını gördü.

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Son Dakika: Fenerbahçede Min-jae Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...

Star Money Today: Trabzonspor karşısında 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı hareket sebebiyle ilk sarı kartını gören Min-jae Kim, 10 dakika geçmeden ikinci sarı kartını gördü. Djanini'yi durdurmak isterken sağ eliyle rakibini arkadan iten Min-jae Kim, hakem tarafından acımacızca ikinci sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kart acımazsızdı. Çünkü rakibi topun kontrolünü almıştı ve Min-jae Kim de kolunu kasten kullanarak arkadan itti.

Jason (Hanshin) Lee - Gazeteci: Bu karar da neyin nesi? Bu pozisyonda asla ikinci sarı kart çıkmaz. Min-jae Kim hala sahada olmalıydı. Fenerbahçe yine hakemler tarafından mağdur ediliyor.

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#Fenerbahçe#Min Jae Kim#Trabzonspor

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