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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem kararları için dikkat çeken yorum! 'Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...'

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Şansalan

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Şansalan'ın verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı büyük tartışma konusu olurken hakemin performansı masaya yatırıldı.

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Yayıncı kuruluşta yayımlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

KİM MİN-JAE'NİN KIRMIZI POZİSYONU

Güney Koreli futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Deniz Çoban, "Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon çok tartışılacak. Hakem için şanssız bir pozisyon. Djaniny'nin, Fenerbahçeli futbolcunun temasını hissedip, kendini kolayca yere bıraktığını düşünüyorum. Ben faul kararına katılmıyorum. Devam ettirmesi daha doğruydu. Bence faul yok" dedi.

Lale Orta, "Bu ve buna benzer pozisyonlarda faul çalınmasını yanlış buluyorum." şeklinde yorumda bulundu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem kararları için dikkat çeken yorum Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...

Ali Şansalan'ın pozisyona uzak kaldığını ve yanlış karar verdiğini kaydeden Bülent Yıldırım ise "Hakem pozisyona uzak kaldı. Açısını da iyi ayarlayamamış. Sevgili Ali, zaten pozisyona geç kalmışsın. Niye sola gidiyorsun? Kendisine zaman ve açı kaybettiriyorsun. Dikey koşacaksın sevgili kardeşim. Bunlar tecrübe eksikliği. O mesafeden verdiğin karar, bir derbi maçta kabul görmez. Bu, futbol kurallarında çok açık ve net bir faul diyebiliyor muyuz? Niye o kadar uzaklıktan çok büyük bir ihlal görmüş gibi koşarak düdüğü çalıyorsun. Bir de ikinci sarı kart veriliyor. Devam kararı verilmeliydi." diye konuştu.

NWAKAEME'NİN HAKEM ALİ ŞANSALAN'A İTİRAZI

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Oyuncunun kesinlikle sarı kart görmesi gerektiğinin altını çizen Lale Orta, "Kart görmesi gerekirdi. Ama daha önce pozisyonda hakemin toleransını gördüğü için yine bu hareketi yapabildi." yorumunu yaptı.

Bülent Yıldırım ise "Ali Şansalan, Nwakaeme'ye kartı atladı." dedi.

GUSTAVO'NUN İTİRAZDAN SARI KART GÖRMESİ

Gustavo'ya haksız bir sarı kart gösterildiğinin altını çizen Deniz Çoban, "37. dakikada kadar yapılan en masum itirazdı. Bundan öncekiler cezalandırılmazken buna kart verilince kabul edilmez. Oyuncuları sinirlendirirsiniz. Nwakaeme yine hakeme parmak sallıyor burada. Gustavo sarı kartı hak ettiyse, Nwakeme daha önce 3 kere hak etmişti." şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem kararları için dikkat çeken yorum Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...

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PENALTI POZİSYONU

Şansalan'ın penaltı kararını doğru bulduğunu belirten Lale Orta, "Tamamen rakibi bozuyor. Topla ilgisi yok. Penaltı kararı doğru. Ayrıca sarı kart da yeterli." dedi.

Szalai'nin anlamsız bir müdahalede bulunduğunu kaydeden Bülent Yıldırım, "Burada Attila, çok anlamsız bir şekilde iki eliyle rakibini tutuyor. VAR da bariz bir karar görülmediği için hakemi çağırdı. Burada penaltı ve sarı kartı doğru. Kaleci yerinde olduğu ve vuruş durumundan daha emin olmadığımız için sarı kart kararını da doğru buluyorum. Elbette yoruma açık. Topa sağlıklı bir şekilde vuracağına dair bir garanti yok. Ben burada hakemi eleştirmem" diye konuştu.

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Pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu söyleyen Deniz Çoban ise "Bir karar veriyorsanız disiplinle birlikte doğru olması lazım. Penaltıyı monitörden izlemenize rağmen kırmızı kart vermiyorsunuz. Bence penaltı ve beraberinde kırmızı kart" yorumunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Şansalan

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