×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci sesleri! İlk görüşme gerçekleşti, nihai karar...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Leonardo Bonucci
Son dakika: Fenerbahçede Leonardo Bonucci sesleri İlk görüşme gerçekleşti, nihai karar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 23:13

Devre arasında transfer döneminde en az bir stoperi kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'nin, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci için görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 47 puanla Galatasaray'ın önünde liderliğini devam ettiren ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde öncelik savunma oyuncusunu takıma kazandırmak.

Ocak ayı transfer döneminde savunma hattına en az bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı lacivertliler, orta sahaya da kaliteli bir ismi katarak alternatif oluşturmak istiyor.

DJIKU VE BECAO İKİLİSİNİ ARADI

Alexander Djiku ve Osayi Samuel'in Afrika Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun uzun süredir devam eden sakatlığı sonrası savunma hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi bu gölgede kullanarak sorunu aşmaya çalışıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbulspor - Fenerbahçe maçına Cengiz Ünder damgası Kariyerinde bir ilki başardıİstanbulspor - Fenerbahçe maçına Cengiz Ünder damgası! Kariyerinde bir ilki başardıHaberi görüntüle

SAMET VE SERDAR İSTENİLENİ VEREMEDİ

Jayden Oosterwolde'nin yanında Samet Akaydin ve Serdar Aziz'i deneyen sarı lacivertli ekip, bu iki isimden istenilen verimi alamazken savunmaya tecrübeli bir ismi transfer etmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

LEONARDO BONUCCİ İDDİASI

Fenerbahçe'nin gündeminde birçok yıldız yer alırken İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre, bu oyuncuların başında İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci geliyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli futbolcudan şampiyonluk iddiası: Çok iştahlıyızFenerbahçeli futbolcudan şampiyonluk iddiası: Çok iştahlıyızHaberi görüntüle

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istediği öne sürülürken ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi.

Kariyerini Almanya'da sürdüren 36 yaşındaki savunmacı için nihai kararın önümüzdeki hafta verilmesinin beklendiği belirtildi.

TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Leonardo Bonucci

BAKMADAN GEÇME!