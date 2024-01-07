İstanbulspor - Fenerbahçe maçına Cengiz Ünder damgası! Kariyerinde bir ilki başardı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında lider Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Maçtan detaylar...

HAKAN YAKIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Süper Lig’in 18’inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11’ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Yakın, sarı kart cezasını tamamlayan Demeaco Duhaney’e ilk 11’de şans verirken, Simon Deli’yi yedek soyundurdu. İstanbulspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson, Ethemi.

İSMAİL KARTAL’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 18’inci haftasındaki Galatasaray karşılaşmasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz’e şans verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yerine ise İsmail Yüksek’e formayı verdi. Fenerbahçe, İstanbulspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Haberin Devamı

MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle mecburi rotasyonla sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’nun yanı sıra sakatlığı devam eden Becao’nun yerlerine savunmada Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte ise Mert Müldür’e görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’nun yanı sıra sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle forma giyemedi.

Haberin Devamı

MERT MÜLDÜR 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe’de milli oyuncu Mert Müldür, 5 maç sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11’de yer aldı. Osayi-Samuel’in yokluğunda İstanbulspor maçına ilk 11’de görev alan Mert Müldür, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11’de görevlendirilmişti.

CENGİZ ÜNDER ÜST ÜSTE 3 MAÇ İLK 11’DE

F,Bahçe’nin milli yıldızı Cengiz Ünder, sakatlığının ardından ilk 11'de görev almaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de oynattığı 26 yaşındaki oyuncuyu, İstanbulspor deplasmanında da sahaya sürdü. Cengiz, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta görev aldı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Haberin Devamı

Fenerbahçe taraftarları, İstanbulspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Olimpiyat Stadı’ndaki maç öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

CENGİZ ÜNDER MAÇA DAMGA VURDU! İLK YARIDAN HAT-TRICK

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızlı başladı. Cengiz Ünder, 6. dakikada yaklaşık 30 metre mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Miguel Crespo'nun Cengiz'in harika golüne tepkisi fotoğraf karelerine de yansıdı.

34. dakikada savunmadan top çıkarmaya çalışan Mehmet Yeşil'in pasında araya giren Cengiz'in dokunuşunda top ağlara gitti ve skor 2-1'e geldi.

Haberin Devamı

Milli yıldız, 44. dakikada sağ çaprazdan sol ayağının içiyle bu kez yerden köşeyi gördü ve skoru 3-1'e getirip hat-trick yaptı.

KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İ

Profesyonel kariyerinin ilk hatrick'ini İstanbulspor karşısında yapan Cengiz Ünder, Moussa Sow'dan (vs Çaykur Rizespor; Kasım 2016) sonra Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol atan ilk futbolcu oldu.

EDIN DZEKO LİGDE 13. GOLÜNÜ ATTI

İlk yarının uzatma dakikalarında Cengiz Ünder'in topuk pasında sağdan sıfıra inen Mert Müldür'ün geriye çıkardığı topa gelişine çok şık vuran Edin Dzeko, ağları sarstı ve takımının 4. golünü kaydetti.

Bosna Hersekli futbolcu, ligde 13. golünü atarak gol krallığı yarışında Mauro Icardi'nin önüne geçti.

Haberin Devamı

İSTANBULSPOR'UN GOLÜNDE CENGİZ ÜNDER'DEN HATA

Fenerbahçe'nin gollerinde büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, İstanbulspor'un golüne de etki etti. Fenerbahçe ceza alanı sağında ayağı kayan ve topu kaybeden milli futbolcu, Muammer'in kafa vuruşuyla ev sahibi ekibin 1-1'i bulmasına sebep oldu.

FENERBAHÇE BU SEZON İLKİ BAŞARDI

İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 4-1 üstün tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım oldu.

İKİNCİ YARIYI DA CENGİZ ÜNDER AÇTI! VALENCIA'DAN SONRA BİR İLK

İlk yarıda hat-trick'i tamamlayan Cengiz Ünder, ikinci yarının ilk dakikasında yine sağ çaprazdan sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 5-1'e getirirken kendi adına 4. golünü kaydetti.

Cengiz Ünder, Enner Valencia'dan sonra bir Süper Lig maçında 4 gol birden atan ilk futbolcu oldu.

Cengiz Üner ayrıca Taner Gülleri'den bu yana (Kocaliespor - Galatasaray; 2009) bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk yerli futbolcu oldu.