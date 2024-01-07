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Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için sürpriz transfer açıklaması! 'Sportif direktör Mario Branco ile görüştük!'

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#FENERBAHÇE#Sebastian Szymanski#TRANSFER
Fenerbahçenin yıldızı Sebastian Szymanski için sürpriz transfer açıklaması Sportif direktör Mario Branco ile görüştük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 12:36

Bu sezona tarihinin en iyi girişlerinden birini yapan ve hem Türkiye hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Polonyalı yıldızın menajeri Mariusz Piekarski'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu 1. sırada tamamlamış ve direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sezon sonunda bulunduğu tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı - lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve attığı gollerin yanı sıra asistleriyle de ön plana çıkmıştı. 29 maçta 21 gole direkt etki eden 24 yaşındaki yıldızın menajerinden ise transfer açıklaması geldi.

TVP Sport'a konuşan menajer Mariusz Piekarski, şu ifadeleri kullandı;

"SPORTİF DİREKTÖRLE KONUŞTUM"

Fenerbahçenin yıldızı Sebastian Szymanski için sürpriz transfer açıklaması Sportif direktör Mario Branco ile görüştük

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"Sebastian'ın işlerinden ben sorumluyum ama onun satılık olmadığına inanıyorum. Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle konuştum ve kış aylarında hiçbir şekilde transferin gerçekleşmeyeceğini söylediler. Türklerin bunu düşünmeye başlaması için devasa bir teklif olması gerekir. Sebastian sadece Fenerbahçe için oynamaya odaklanmış durumda. Bu sezon mümkün olduğunca çok kazanmak istiyor"

"YAZ AYLARINDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Fenerbahçenin yıldızı Sebastian Szymanski için sürpriz transfer açıklaması Sportif direktör Mario Branco ile görüştük



"Szymanski'nin transferi hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Sebastian'ın yazılı bir transfer bedeli yok ve Fenerbahçe'nin de onu satmaya niyeti yok. Kulüp şampiyonluk için savaşıyor ve 10 yıl sonra şampiyonluğu yeniden kazanmak istiyor. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de mücadele ediyor. Szymanski ligin ortasında, en yüksek hedefler için mücadele ediyor. Çok iyi bir yerde. Onunla ilgilenen kulüpler hakkında ancak yaz aylarında konuşacağız"

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Szymanski, 11 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Sebastian Szymanski#TRANSFER

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