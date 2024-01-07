Real Madrid'de tek konu başlığı var: Arda Güler! İlk maçına çıkan genç yıldız sosyal medyaya damga vurdu, takım arkadaşlarını coşturdu...

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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılarak 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, üst üste talihsiz sakatlıklar yaşamış ve formasından uzak kalmıştı. Güler, yaklaşık 6.5 ay sonra Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıkabildi. Eflatun - beyazlıların Kral Kupası'nda Arandina'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta süre alan Güler, büyük beğeni topladı.

ANCELOTTI: "KALİTESİNİ GÖSTERDİ"





Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi ve bunu yapmaya devam edecek. Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması" dedi.

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JOSELU: "ARDA GÜLER BİR ELMAS"





Güler'in takım arkadaşı Joselu ise maç sonundaki açıklamasında "Arda Güler ilgilenmemiz gereken bir elmas. Ona sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız. Çok kaliteli ve bunu göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ARDA'DAN PAYLAŞIM: "ÇOK MUTLUYUM"

Arda Güler, müsabaka sonrasında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki..." sözlerini gönderisine ekledi.

YORUM YAĞDI





18 yaşındaki futbolcunun paylaşımına gelen yorumlar ise adeta yıldızlar karmasından oluştu. Güler'in neredeyse tüm takım arkadaşları yorum yaparak genç futbolcuya destek oldu.

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Öte yandan İspanya basınında Arda Güler'in ilk maçı şöyle görüldü;

Marca: "Arda Güler heyecan veriyor!"

AS: "Arda Güler ilk maçına çıktı! Real Madrid formasıyla 58 dakika süre alan Güler, çok iyi oynadı"

PESCA FİKİR DEĞİŞTİ, FORMASINI İSTEDİ





Ayrıca Real Madrid'in karşılaştığı İspanya 4. Lig takımı Arandina, futbolcularının hangi Real Madrid futbolcusundan forma istediğine dair bir listeyi rakibine göndermişti. Maçtan önce Bellingham’ın formasını isteyen Arandina oyuncusu Pesca, fikrini değiştirdi ve Arda Güler’in formasını talep etti.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aylar sonra ilk kez forma giyen Arda Güler, 53 kez topla buluştuğu müsabakada 32 isabetli pas yapıp yüzde 89 pas yüzdesiyle oynadı.

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Maçta 2 kilit pas atan Arda Güler, 3 şut çekip 7 ikili mücadelenin 3'ünü de kazandı.

ARDA GÜLER, REAL MADRİD FORMASIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabakaya ile 11’de başlayan Arda Güler’i orta sahanın solunda tercih etti.

ARDA, 6,5 AY SONRA SAHADA

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

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HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANDI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.