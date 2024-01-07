Fenerbahçeli futbolcudan şampiyonluk iddiası: Çok iştahlıyız

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Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder, Mert Müldür ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

6 gollü maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Cengiz Ünder, "Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum. Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor." diye konuştu.

"ROMA'DA ATTIĞIM GOLE BENZİYORDU"

En beğendiği golünü açıklayan Cengiz, "1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu." dedi.

Farklı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. İnşallah böyle devam ederiz. Cengiz'i tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Benim sakatlığım vardı, 1 sene oynamadım. 2 tane 90 dakika oynadım. Daha iyi olacağım. Bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz. Ben de daha iyi oynamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK İŞTAHLIYIZ"

Çok iştahlı olduklarını ve başarıya odaklandıklarını kaydeden İsmail Yüksek, "Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.'' diye konuştu.

"DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİLER"

Sarı lacivertli taraftarlara teşekkür eden İsmail Yüksek, ''Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir." dedi.