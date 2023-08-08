Son dakika: Fenerbahçe'de karar haftası! Kaleci, 6 numara ve kanat forvet transferleri kısa süre içinde açıklanacak

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Kadrosunu bugüne dek 10 yeni futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, kaleci, kanat forvet ve 6 numara transferlerini bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin bu 3 mevki için görüştüğü futbolcular ve görüşmelerde gelinen son durum şöyle:

RADE KRUNİC HER AN İMZA ATABİLİR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın 6 numara adayları arasında ilk sırada yer alan Rade Krunic’in imza atması an meselesi. 4 yıldır Milan’da forma giyen Boşnak futbolcu, eski takım arkadaşı Edin Dzeko’nun Fenerbahçe’ye gelmiş olmasının da etkisiyle teklife çok sıcak bakıyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Krunic, orta sahada rakibin oyununu bozan, savaşçı ve sert bir oyuncu.

KALECİ LİVAKOVİC İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in transferini geçen hafta bitirmeyi amaçlıyordu. Sarı lacivertliler, Livakovic ile anlaşmalarına karşın Dinamo Zagreb Başkanı Vlatka Peras’ın uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi bir türlü sonuçlandıramadı. Dinamo Zagreb’e son teklifini sunup cevap bekleyen Fenerbahçe, olumsuz yanıt gelirse, listedeki diğer isimlere yönelecek.

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CENGİZ İÇİN TOP BAŞKAN LONGORİA’DA

Sarı lacivertliler tıpkı kaleci Livakovic’te olduğu gibi Cengiz Ünder transferinde de başkan engelini aşmaya çalışıyor. Marsilya Kulübü Pablo Longoria, bonservis için anlaşma sağlanan 15 milyon Euro’nun yüzde 90’ına yakın bölümünü peşin istediği için tıkanma noktasına gelen transferde son sözü bu hafta söyleyecek. Fenerbahçe, kulübü Lyon ile kesin anlaşmaya vardığı Kamerunlu kanat forvet Toko Ekambi’den de bu hafta cevap vermesini bekliyor.