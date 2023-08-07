Arda Güler'den sonra aynı senaryo! Bu kez İbrahim Kutluay'ın oğlu, Real Madrid'e imza attı ve...

Haberin Devamı

Türk futbol tarihinin en görkemli transferlerinden birine henüz daha yeni tanık olmuşken bu kez basketbol dünyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ARDA GÜLER İMZA ATARKEN BARCELONA'YI REDDETTMİŞTİ

Temuz ayının başında Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan ve Real Madrid'e imza atan arda Güler'in transfer süreci çok konuşulmuştu.

La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Türk yıldız için kapışmış ve genç oyuncu, Barcelona'yı redderek Madrid ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BARCELONA'DAN 'DAHA FAZLA ÖDEDİLER' AÇIKLAMASI

Milli futbolcumuzun yer aldığı bu tarihi transfer çalımının ardından Barcelona cephesinden de konuyla ilgili açıklama gelmişti. Başkan Laporta, "Arda Güler için transfer savaşına girebilirdik ama vazgeçtik. Çünkü Real Madrid geldi ve çok daha fazla para ödedi. Belli kriterlerimiz var ve buna saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fransa’nın yeni altın madeni Rennes Haberi görüntüle

İBRAHİM KUTLUAY'IN OĞLUNDAN BENZER TRANSFER

Arda Güler transferinde yaşananların benzeri basketbol dünyasında meydana geldi.

basketbol spikeri ve yorumcusu Uğur Ozan Sulak'ın haberine göre; Anadolu Efes altyapısından yetişen İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'e imza attı.

Arda Güler gibi Madrid ekibine transfer olan 14 yaşındaki Ömer Kutluay da bu seçimini BARCELONA'dan gelen teklifi redderek yaptı.

ARDA GÜLER'DEN DESTEK VIDEOSU

Ömer Kutluay'ın imzasından hemen sonra ise Arda Güler, bir video paylaşarak genç basketbolcuyu kutladı.

18 yaşındaki futbolcu "Merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat çekti." dedi.

50 SAYIYLA HAYRAN BIRAKMIŞTI

Genç yıldız, geçtiğimiz Haziran ayında oynanan Kosova karşılaşmasında tam 50 sayı atarak izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

2009'lu basketbolcu, Samsun'da düzenlenen Erkekler U14 Türkiye Şampiyonası finalinde Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 80-65 mağlup ettiği maçta 36 sayı atarak dikkatleri çekmişti.

Haberin Devamı

DEMET ŞENER'DEN PAYLAŞIM: İÇİM İÇİME SIĞMIYORDU

Ömer Kutluay'ın annesi Demet Şener ise mutluluğunu sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:

Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu. Herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum Ömer Kutluay bundan sonra dünyanın en büyük kulübü Real Madrid formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdı! Yolun açık,şansın bol olsun annem! Seni çok seviyorum.