Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus imzayı attı! Törene damga vuran Mesut Özil cevabı! Transfer, sözleşme ve maaş...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Portekizli teknik adam, başkan Ali Koç'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde sözleşmeyi imzaladı. Jorge Jesus ve Ali Koç, imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Bir kez daha burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamızın daha çok konuşmasını, onu daha çok tanımanızı istiyorum. Bu karar nisan, mayıs ayında filizlenmedi. Sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. İsmail Kartal ile son 17 haftanın lideri olsak da, ilk haftanın lideri olsak da genel anlamda istediğimiz gibi olmadı. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ancak asıl teşekkürü yarın yapacağız.

"BENFICA MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞTÜK"

Jorge Jesus ile yaptığımız ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O dönemde kendisi futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatif yolumuz da her geçen gün daha kuvvetleniyor, meyve veriyor duruma geliyordu. Futbolda bazen yolda işler değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus ile görüşmelerimiz daha da sıklaştı.

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"MEĞER TAKIMI İNCENELEMEYE BAŞLAMIŞ"

Meğer hocamız, Slavia Prag maçı itibariyle takımın tüm maçlarını incelemeye, değerlendirmeye başlıyor. Biz bunlardan çok sonra haberimiz oldu. Fenerbahçe ile tarih yazma arzusu hocamızın ilgisini daha çok çekiyor. Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirmenin, geleceğe dair sunduğu umudun mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamızın başarısı, aldığı kupaları, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok. En önemlisi her zaman 2 puan ortalamanın üstünde olmasıdır.

"SÖZLEŞME 1 YILLIK ÇÜNKÜ..."

Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi, sorarsanız sebebini söyler ama gittiği her yerde böyle yapmış. Hocamızın Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığı zaman buraya olan bağları, hisleri güçlenecektir. Bununla ilgili hiçbir tereddütüm yok. Önümüzdeki yılın planlamasıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamızla eksik bölgeler için en az 5 alternatif belirledik. Kulübümüzün finansal durumuna uygun şekilde değerlendirildi.

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Herkesin bu süreçte çok büyük rolü oldu. Ancak bundan sonrası önemli. Bu imzayı atıyor olmak bu ekonomik şartlarda kolay değildi. Biz inandık ve alternatifli yollardan gittik. Bu yol çok şükür sonuçlandı. İlerleyen haftalarda her şey ortaya çıkar.

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JORGE JESUS: MADDİ SEBEPLER İÇİN GELMEDİM

Herkese iyi günler. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni çok istemesi. Taraftarlar da beni ne kadar çok istediğini gösterdiler. Taraftarlarımız beni çok istedi. Benim ve oğlumun sosyal medya hesaplarını istila ettiler. Maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Tutkulu taraftarlara sahip olan bir takımla çalışmak istiyordum. Ben de tutkuluyum. Ben ve ekibimiz böyle bir takımda çalışmak istediğimiz için buradayız. Burada kazanmak için gerçekten önemli bir şansımız var. Tüm imkanlara sahibiz. Bu sebeple bu sene şampiyon olmak istiyoruz.

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"BENFICA - FENERBAHÇE EŞLEŞMESİNDE ŞANS BİZİM YANIMIZDAYDI"

Benfica-Fenerbahçe maçının üzerinden 9 yıl geçti. Benfica için zorlu bir yarı finaldi. Fenerbahçe çok kuvvetli bir takımdı. İstanbul'daki maç da çok zor geçmişti. Belki o turda şans bizim lehimize belirleyici faktör oldu. O maçlar hafızamda var. Benfica ile iki kez yarı final oynadık ve onlardan biriydi.

HANGİ SİSTEMİ KULLANACAK?

Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz.

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ARDA GÜLER VE KIM MIN-JAE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Başkanımızın belirttiği gibi yaklaşık 2 aydır maçları takip ediyorum. Takımda oyuncuları bireysel anlamda çok iyi buldum. Kim Min-Jae iyi bir oyuncu. Avrupa'da her takım isteyebilir. Arda Güler genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Takımıza yardım edeceğinden şüphem yok.

"BURAYA GELMEMDE BAŞKANIMIZIN ETKİSİ BÜYÜK"

Benim buraya gelmemde belirleyici olan insanlar var. Başkanımız ilk günden itibaren beni istediğini gösterdi. Benim için çok önemliydi. Aramızdaki bağı kolaylaştırdı. Birkaç kez Portekiz'e geldi. Bu kararlılığı beni etkiledi. Taraftarımız da sosyal medyada benim hakkımda çok sayıda yazılar yazdı. Burayla daha fazla ilgilenmemi sağladı.

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MESUT ÖZİL CEVABI

Futbolda geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Sizi bugünkü referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe'de oynayan oyuncularla oynayacağım.

"4-5 TRANSFER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor.

"PORTEKİZ DIŞINDA HEP 1 YILLIK SÖZLEŞME YAPTIM"

Fenerbahçe'nin sahip olduğu olanaklar en üst seviyede. Ben de çok büyük kulüplerde çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Kötü sonuçlar almak için hiçbir bahanemiz yok. Ben kulüplerle her zaman 1 yıllık kontrat yaparım. Zaten işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz. Bu benim için yeni bir durum değil. Portekiz dışında her şeyde bu şekilde çalıştım.

ALİ KOÇ: HOCAMIZIN TRANSFER LİSTESİ ENTERESAN

Hocamız 13-14 kişinin bir şekilde takımda tutmasını rica etti. Takımın gelişmesi için de 4-5 transferin yeterli olacağını söyledi. Bu bizi mutlu etti. Rossi ve Crespo'ya ilgi yüksek. Kim'i tutmak her zaman zor diye söylemiştim. Dünya çapında bir oyuncu. Tam bir savaşçı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım kampa yetişecek. Onu da tutmak için elimizden geleni yapacağız. Gelen teklifler var. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi. Umarım bunların hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız. Hocamızın transfer listesi enteresan. Umarım ilk 2 sıradaki isimleri alabiliriz.

JESUS: BEN HAKEMLERE İNANIYORUM

Hakemler tutkulu taraftarların olduğu her ülkede bir problem. Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuçlar kötü olduğunda suçu onlara atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum.

"TAKVİMİMİZ SIKIŞIK OLACAK"

İçinde bulunduğumuz durum hiçbir takım için kolay değil. Milli takımlar maç yapıyor. Oyuncularla çalışmak için toplam 5 haftamız olacak. Şampiyonlar Ligi eleme maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek, bu bizim için avantaj olacaktır. Yaklaşık 6-7 hazırlık maçı yapmak istiyoruz.

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE ALEX İLE KONUŞTUM"

Alex'in bu kulüpte önemli bir tarihi var. Bu kulüp için bir idol. Brezilya'da çok iyi arkadaşlarım var, Alex de onlardan biri. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Her zaman kulüp efsanelerini hatırlamamız gerekiyor.

"TARAFTARA GÜZEL BİR ŞOV İZLETMEMİZ LAZIM"

Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu. Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle.

"HENÜZ İSMAİL KARTAL İLE KONUŞMADIM"

Henüz eski teknik direktörle görüşmedim. Kendisi başarılı bir şekilde sezonu kapattı. Biz de kaldığı yerden devam edeceğiz

"BEN SAHNEDE FENERBAHÇE TARAFTARIYLA BERABERİM"

İmzaların atılmasının ardından Ali Koç ve Jorge Jesus, Fenerbahçe formasıyla poz verdi. Ali Koç'un kendisine 'Sahne senin' demesini alıntılayan Jesus; "Ben sahnede Fenerbahçe taraftarıyla beraberim." dedi. Ali Koç ve Jorge Jesus bu diyaloğun ardından birbirine sarıldı.

YILDA 3 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus’ta mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler salı gecesi İstanbul’a getirilen Jesus’un takımın yeni teknik patronu olduğunu dün resmen ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken “Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz” denildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde de Jesus’un 3 milyon Euro garanti ücret alacağı aktarıldı.

ANLAŞMA NEDEN 1 YILLIK?

F.Bahçe, Jesus’un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.

Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus’un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi’ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.

- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.

- Flamengo’da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.

- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.

'ALEX REDDETTİ' İDDİASI

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Alex de Souza'ya antrenörlük teklifinde bulundu.

Haberde; Alex'in bu öneriye olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

BAŞARI DİLEMİŞTİ

Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinin ardından kendisine başarı dileyen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza olmuştu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şans diliyorum. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiğiniz başarıları tekrar yakalarsınız. Brezilya'da, sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadeleri yer almıştı.