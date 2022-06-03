Son dakika: Jorge Jesus imzayı atınca Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi! Marcelo, Gabigol, Abdülkerim Bardakçı ve ayrılıklar...

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Yeni teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler şimdi yapılacak transferlere çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Kanarya'da Jorge Jesus'un istediği dünya yıldızı için yönetim harekete geçti. Brezilya basını, yıldız oyuncu ile görüşmelerin başladığını yazdı. Öte yandan Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

İLK ETAPTA 3 TRANSFER

Jorge Jesus ile yönetim arasında kadro planlamasıyla ilgili yapılan son toplantıda transfer konusu masaya yatırıldı. Portekizli teknik adam, ilk etapta sol bek, defansif orta saha ve forvet olmak üzere 3 takviye yapılmasını istedi.

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Şampiyonlar Ligi’ne büyük önem veren tecrübeli çalıştırıcı, bu transferlerin 19-20 Temmuz’da oynanacak olan 2. ön eleme turu ilk maçına kadar yetiştirilmesini talep etti. Jesus, bu 3 transferin yanı sıra mevcut oyunculardan satış yapılması durumunda yerlerine de takviye yapılması gerektiğini belirtti.

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PELKAS'A ÇİFTE TALİP!

Yunan futbolcu, Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonun ardından bu yaz ayrılabilir. Pelkas için Avrupa’d an iki takımın ilgisi var. Geçen sezon da girişimlerde bulunan Fransız ekibi Lyon ile İtalya’dan Bologna, 28 yaşındaki hücum oyuncusu için maliyet araştırmasına başladı.

İki takımın da Pelkas’ın menajerlik şirketi ROGON ile temas kurarak, başarılı futbolcuyla ilgilendikleri bilgisini verdikleri kaydedildi. Fenerbahçe, iyi bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye hazırlanıyor.

ALLAHYAR İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

İranlı forvet, geride kalan sezonun ikinci yarısında Hull City’ye kiralanmıştı. Allahyar, çok da iyi bir performans sergilemese de kulübün sahibi Acun Ilıcalı, genç futbolcuya çok güvendiğini söyledi. Allahyar’ın kiralık sözleşmesi bitti.

Ancak Hull’un, bonservisini almak için yakın zamanda teklif yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin masaya 5 milyon Euro’luk bir taleple oturacağı öğrenildi. İngiliz ekibinin buna yakın bir teklif sunması muhtemel. Sarı- Lacivertliler, Allahyar’ı 2019’da 750 bin Euro’ya transfer etmişti.

MARCELO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

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Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı. Sabah'ın habnerine göre Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili girişimlerini sıklaştırdı.

Transfer görüşmelerini duyuran Brezilya basını, Portekizli teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun alınmasını istediğini yazdı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MÜJDE GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler, Marcelo transferinde önemli aşama kaydetti. Jorge Jesus'un, Brezilyalı sol bekle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyla ilgili müjdeli haber önümüzdeki hafta gelebilir.

Brezilya'dan da Botafogo ve Fluminense'nin de istediği Marcelo'nun karar aşamasında olduğu ifade edildi. Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

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JORGE JESUS'UN GOLCÜ TRANFERDE HEDEFİ: GABİGOL

Jorge Jesus'un transfer listesindeki isimler arasında transferi en zor olan oyuncu Gabigol. Brezilya basını, Fenerbahçe yönetiminin Gabigol için kulübü Flamengo ile görüştüğünü iddia etti.

GABİGOL ESKİ HOCASIYLA ÇALIŞMAYA HAZIR

Brezilya basınına göre yıldız futbolcu, çok sevdiği Jorge Jesus ile yeniden çalışmak için ayrılmaya hazır. Ancak Flamengo'yu ikna etmek hiç kolay olmayacak. Flamengo, şimdiden kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 25 yaşındaki golcüsünü bırakmak istemiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE AMIR HADZIAHMETOVIC YAKIN...

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi. İki futbolcu için toplam 11 milyon Euro bonservis talep eden Konyaspor'un, Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi. Anlaşmanın sağlandığı ve Kim Min-Jae'nin satışının ardından transferlerin noktalanacağı ifade edildi.

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