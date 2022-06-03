Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

'Gerard Pique Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattı' sosyal medya yalanı çıktı! '20'li yaşlardaki etkinlik hostesi...'

#Pique - Shakira#Gavi#Barcelona
Gerard Pique Shakirayı Gavinin annesiyle aldattı sosyal medya yalanı çıktı 20li yaşlardaki etkinlik hostesi...

İspanya basını geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira çiftinin ihanet sebebiyle ayrılacağını yazmıştı. Sosyal medyada Pique'nin bir takım arkadaşının annesiyle ilişki yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı. Olayın aslı ise farklı...

Haberin Devamı

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona eriyor. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı.

İkilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilen haberde suçüstü yakalanan Pique'nin 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu belirtilmişti.

Gözden Kaçmasın

Roland Garrosda Holger Runeden olay hareket Annesine bağırdı, annesi tribünü terk ettiRoland Garros'da Holger Rune'den olay hareket! Annesine bağırdı, annesi tribünü terk ettiHaberi görüntüle

"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

Gerard Pique Shakirayı Gavinin annesiyle aldattı sosyal medya yalanı çıktı 20li yaşlardaki etkinlik hostesi...

Haberin Devamı

20'Lİ YAŞLARDA BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi’nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

SHAKIRA ÇOCUKLARIYLA IBIZA'YA GİDİNCE...

Ayrıca Shakira’nın Mayıs ayında İbiza’ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulandı.

Gözden Kaçmasın

Jorge Jesus ile Fenerbahçe neden 1 yıllık anlaşma yaptı Gerekçe ortaya çıktıJorge Jesus ile Fenerbahçe neden 1 yıllık anlaşma yaptı? Gerekçe ortaya çıktıHaberi görüntüle

2010 DÜNYA KUPASI'NDA AŞK BAŞLADI

2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin iki çocuğu bulunuyor.

EVLİLİK KARARI ALMAK İSTEMEDİLER

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti.

Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgili olma" büyüsünü sürdürmek istiyor.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Gerard Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil."

Haberin Devamı

Gerard Pique Shakirayı Gavinin annesiyle aldattı sosyal medya yalanı çıktı 20li yaşlardaki etkinlik hostesi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pique - Shakira#Gavi#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp