'Gerard Pique Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattı' sosyal medya yalanı çıktı! '20'li yaşlardaki etkinlik hostesi...'

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Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona eriyor. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı.

İkilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilen haberde suçüstü yakalanan Pique'nin 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu belirtilmişti.

"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

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20'Lİ YAŞLARDA BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi’nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

SHAKIRA ÇOCUKLARIYLA IBIZA'YA GİDİNCE...

Ayrıca Shakira’nın Mayıs ayında İbiza’ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulandı.

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2010 DÜNYA KUPASI'NDA AŞK BAŞLADI

2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin iki çocuğu bulunuyor.

EVLİLİK KARARI ALMAK İSTEMEDİLER

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti.

Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgili olma" büyüsünü sürdürmek istiyor.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Gerard Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil."

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