Roland Garros'da Holger Rune'den olay hareket! Annesine bağırdı, annesi tribünü terk etti

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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Casper Ruud ile Golger Rune arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde ilginç olaylar yaşandı.

TARİHTE İLK KEZ: İSKANDİNAV DERBİSİ

Norveçli Casper Ruud ile Danimarkalı Holger Rune arasında oynanan çeyrek final maçı, bir grand slam turnuvasında İskandinav iki tenisçinin karşı karşıya geldiği ilk çeyrek final mücadelesi olarak kayıtlara geçti.

CASPER RUUD 5 SETTE KAZANDI

8 numaralı seribaşı Casper Ruud, 19 yaşındaki rakibi Rune karşısında 3 saat 15 dakika süren maçı 6-1, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tek erkeklerde büyük çekişmeli çeyrek final maçlarında Novak Djokovic'i yenen Rafael Nadal sezonun en flaş ismi Carlos Alcaraz'ı yenen Alexander Zverev, Holger Rune'yi yenen Casper Ruud ve Andrey Rublev'i geçen Marin Cilic yarı finale yükseldi.

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Yarı finallerde Nadal ile Zverev, Ruud ile Cilic karşılaşacak.

HOLGER RUNE'DEN ANNESİNE: DIŞARI ÇIK!

19 yaşındaki Danimarkalı tenisçi Holger Rune, setlerde geriye düştüğü bir oyun arasında koltuğuna geldikten sonra sinirli şekilde antrenörüyle birlikte oyuncu locasında oturan annesine Danca 'forlade' diye defalarca bağırırken ekrana geldi.

İngilizce 'leave' anlamına gelen kelime Türkçeye 'terk et' şeklinde çevrilebilir.

ANNESİ TRİBÜNDEN AYRILDI

Maçı Rune'nin antenörüyle birlikte oyuncu locasından takip eden anne Rune, oğlunun defalarca bağırmasının ardından tribünden ayrıldı. Bu görüntü çok konuşulurken 19 yaşındaki Rune eleştirilerin odağına oturdu.

MAÇIN SONUNDA RAKİBİNE DE SAYGISIZLIK YAPTI

3 saat 15 dakika sonunda Casper Ruud'a yenilen Rune, filede kendisini bekleyen rakibiyle soğuk bir şekilde tokalaşarak yerine geçti. Casper Ruud ise bu tavır sonrası üzgün bir şekilde başını iki yana salladı.

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RUNE'DEN AÇIKLAMA: ANNEMİ DIŞARI GÖNDERMEDİM

Çeyrek final mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine bu olay sorulan Rune, şunları söyledi:

Öncelikle anneme stadyumu terk etmesini söylemedim. Tepki başka birineydi. Oluşturulan algı yanlış. İlk çeyrek finalimde istediğim düzeyde oynayamamak ve kaybetmek üzücüydü. Özellikle ilk sette toplara düzgün vuramadım. Annemi çok seviyorum, onu içeri ben göndermedim. Maç sırasında hayal kırıklığına uğradığım anlarda annem veya antrenörümün tribünü terk etmesi oyunumu düzeltmeme yardımcı oluyor. Yani onlar bunun farkındalar. O yüzden ikisine de ayrılmaları yönünde bir şey söylemem. Annem Tsitsipas maçında da tribünü terk etmişti. Buna beni rahatlatmak için kendisi karar veriyor, ben değil.

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ANNESİNDEN AÇIKLAMA: ZİHNİNİ BOŞALTMASI İÇİN YAPTIM

Bu görüntüler çok konuşulup tepki çekince Holger Rune'nin annesi de konuyla ilgili konuştu.

"Holger maç sırasında bazen bu anları yaşayabiliyor. Tsittsipas maçının bir anında da aynı şeyi yapıp içeri girmiştim. Zihnini boşaltıp sadece oyununa odaklanmasını sağlamak için bazen yaptığım bir şey bu. O anda da yorulduğunuy gördüm ve fiziksel açıdan yardımcı olamasam da mental olarak güçlenmesine yardımcı olmak istedim."

ESKİ TENİSÇİLERDEN HOLGER RUNE ANALİZİ

Roland Garros yayıncısı olan Eurosport'da yayınlanan programa katılan eski tenişsçiler Tim Henman ve Alex Corretja, Holger Rune'nin annesine bağırması ve maç sonunda rakibine yaptığı saygısızlık ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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İspanyol eski raket Alex Corretja; "Annesinin maç sırasında defalarca korttan çıktığını gördüm. Antrenörünün sağında otururken içeri gidiyor, bir süre sonra gelip soluna oturuyor. Holger'in çok genç olduğunun farkındayım. Kortta duygularını kontrol etmeyi öğrenmek zorunda. Locasıyla çok konuşuyor ama annesini korttan bu şekilde çıkaramazsınız. Maç sonunda rakibini tebrik ederkenki tavrını da geliştirmek zorunda. Kaybettiği için üzülmüş olduğunu anlayabiliyorum ama rakibiniz saygıyı hak ediyor. Bu durumda yapması gereken şey; 'Casper bugün iyi oynadık ve kazandın. Tebrik ederim. Bir sonraki maçımızda seni yenmek için çok çalışıp elimden geleni yapacağım' demek olmalı. Fazlası değil." şeklinde yorum yaptı.

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"BİRKAÇ GÜN SONRA PİŞMAN OLACAKTIR"

Britanyalı efsane raket Tim Henman ise tokalaşma anıyla ilgili; Yayın esnasında Casper Ruud'un yüzündeki ifadeyi gördüm. Üzülmüştü. Daha centilmen bir tokalaşma istediğine eminim. Eminim Holger da birkaç gün sonra bu davranışından pişman olacaktır." yorumunu yaptı.

*Görüntüler Eurosport'tan alınmıştır