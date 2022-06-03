Jorge Jesus ile Fenerbahçe neden 1 yıllık anlaşma yaptı? Gerekçe ortaya çıktı

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Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus’ta mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler salı gecesi İstanbul’a getirilen Jesus’un takımın yeni teknik patronu olduğunu dün resmen ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken “Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz” denildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde de Jesus’un 3 milyon Euro garanti ücret alacağı aktarıldı.

Hayatınızın parçası olacağım

Bugün saat 15.00’te Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek imza töreniyle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayacak olan Jorge Jesus iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazanan, Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldığını belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: “Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz.

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Biz de taraftar gibi tutkuluyuz

Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Yaşa Fenerbahçe.”

Futbolcuların şikayet edeceği hiçbir şey yok

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sarı lacivertlilerin başarı için tüm imkanlara sahip olduğunu söyledi. Stadı ve tesisleri gezen Portekizli çalıştırıcı şu değerlendirmeleri yaptı: “En çok dikkatimi çeken şey oyuncuların şikayet edebileceği hiçbir şey yok. Takımın kazanabilmesi için her şey mevcut. Dünya çapında büyük takımları çalıştırdım. Şimdi F.Bahçe’deyim. F.Bahçe’nin en üst seviyede imkanları var. Dünya çapındaki büyüt takımlar seviyesinde. Şimdi bu şartların karşılığını sahada almaya ve kupalar kazanmaya başlamalıyız. Bunları idmanlarda ve maçlara yansıtmalıyız ki taraftarımızın beklediği başarıları kazanabilelim.

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ANLAŞMA NEDEN 1 YILLIK?



F.Bahçe, Jesus’un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.

Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus’un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi’ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.

- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.

- Flamengo’da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.

- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.

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KANARYA'NIN 40. YABANCI HOCASI OLDU

40: Jorge Jesus sarı lacivertli takımın tarihindeki 40. yabancı teknik adam oldu.

77: Daha önce 37 yerli ismin de görev yaptığı Kanarya’da Jesus 77. teknik adam.

2: Kanarya’da 13 farklı ülkeden teknik adamlar çalışırken Jorge Jesus 2. Portekizli.

4: Jesus, Ali Koç’un Cocu, Koeman ve Pereira’dan sonra 4. yabancı teknik direktörü.

10: Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal’dan sonra Jesus, Ali Koç döneminde F.Bahçe’nin başında sahaya çıkacak 10. teknik adam olacak.

19: Braga, Benfica, S.Lizbon, El-Hilal ve Flamengo’yu çalıştıran Jesus ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa aldı.

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2.04: Kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi karşılaşmada 2.04’lük puan ortalaması yakaladı.