Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için fesih iddiası! Bu hafta ayrılabilir...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

10 kişilik rakibine taraftarı önünde 3 puanı ağır bir skorla kaptıran sarı lacivertlilerde tepkilerin odağı yönetim ve Teknik Direktör Jorge Jesus oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın üçüncü golünün ardından yönetimi istifaya davet ederken sosyal medyada da Portekizli hocayı sert sözlerle eleştirdi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jesus'un geleceği uzun süredir merak konusu olurken derbi mağlubiyeti sonrası ayrılık ihtimali ağırlık kazandı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

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A Bola'da yer alan habere göre, Herve Renard sonrası yeni teknik direktör arayan Suudi Arabistan'ın Jesus ile ilgilendiği yeniden aktarılırken Portekizli çalıştırıcının da bu ihtimale sıcak baktığı aktarıldı.

Portekizli teknik adamın yakından tanıdığı bir ülkenin milli takımının başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR

UOL Esporte'nin haberine göre, Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde dostane bir şekilde yolları ayırabileceği kaydedildi.

SEZON SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, Sport TV'ye yaptığı açıklamada, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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"KARİYERİMDE HER ŞEY BİR İHTİMAL"

Kariyerinde hep başarılı olabileceği kulüpleri seçtiğini kaydeden Jorge Jesus, "Yalnızca şampiyonluk kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum." kariyerinde her ihtimale yer olduğunun mesajını vermişti.