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Fenerbahçe'yi Jorge Jesus'un diziliş ısrarı mı yaktı? Brezilya iddiaları sonrası karar! Gelecek sezon...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe Beşiktaş
Fenerbahçeyi Jorge Jesusun diziliş ısrarı mı yaktı Brezilya iddiaları sonrası karar Gelecek sezon...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 14:33

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefinde Jorge Jesus vardı. Portekizli teknik adamın zorluk derecesi yüksek maçlardaki diziliş tercihi bir kez daha kaybettirdi. Şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'yi nasıl bir süreç bekliyor? İşte detaylar...

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Fenerbahçe dün akşam sahasında ağırladığı Beşiktaş'a, bir kişi fazla oynadığı maçta 4-2 mağlup olurken karşılaşma sonrası camiada büyük üzüntü yaşandı.

Enner Valencia'nın penaltı vuruşuyla skoru 2-0 yapma fırsatı yakalayan Fenerbahçe, ezeli rakibinin kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakaladı ancak Türk futbol tarihinin unutulmaz geri dönüşlerinden birine engel olamadı.

Derbideki mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan puan farkı 9'a çıkarken; Beşiktaş ile fark ise 2'ye indi. (Fenerbahçe'nin 1 maçı eksik)

Kadıköy'deki şok skorla birlikte Jorge Jesus Fenerbahçe'deki 4. derbi maçında da galibiyet alamadı. Fenerbahçe Jesus yönetiminde, Süper Lig'deki derbilerde sadece 1 puan alabildi. Sarı lacivertliler bu maçlarda toplam 9 gol yedi. 

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Büyük maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

YÖNETİME VE JORGE JESUS'A TEPKİLER

Mücadelenin ardından sosyal medyada sarı lacivertli yönetime ve Jorge Jesus'a tepkiler vardı Eleştirilerin büyük bölümü Portekizli teknik adamın zorluk derecesi yüksek maçlarda takımını üçlü savunmayla sahaya sürmesi oldu.

Kadıköy'de Beşiktaş'ın üst üste gelen golleri sonrası taraftarların büyük bölümü yönetimi istifaya davet etti. Cezası nedeniyle maçı kulübede takip edemeyen Jorge Jesus da eleştirilerden nasibini aldı.

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FENERBAHÇE'Yİ ÜÇLÜ SAVUNMA ISRARI MI YAKTI? 

Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 7 yenilgi alırken bunların 5'i, üçlü savunma ile geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe, ligde 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 14 puan kaybetti. 

Bu tip maçlarda rakiplerine fazlaca pozisyon şansı tanıyan Fenerbahçe, gol üretimi konusunda da sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE NEDEN KAYBETTİ?

Yazarımız Uğur Meleke de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçın teknik analizini yaptı. Meleke'nin yazısının ilgili bölümü şöyle;

FENERBAHÇE’DE YENiLERDEN SADECE 3 iSiM VARDI

"Dün Fenerbahçe’de maça başlayan 11’den sekizi geçen sezon oyuncuları. Fenerbahçe’nin bu yıl yaptığı 14 transferden üçü sadece 11’de başladı (Samet, Arao ve Pedro). Onların da ne kadar katkı verdiğini siz takdir edin. Beşiktaş’sa sadece bu devre arasında 5 transfer yaptı ve bence tam isabet sağladı.

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Colley, Onur, Maxim, Amir ve Aboubakar’ın gelişiyle çehre tamamen değişti, gerçek bir rekabet ortamı oluşunca herkesin vitesi arttı. Sadece kenardaki doğru hamleleri dolayısıyla değil, transferdeki isabetli işleri sebebiyle de tebrik etmek lazım Güneş’i."

Fenerbahçeyi Jorge Jesusun diziliş ısrarı mı yaktı Brezilya iddiaları sonrası karar Gelecek sezon...

MATEMATiK 3’LÜ SAVUNMA iÇiN DOĞRUYU SÖYLÜYOR

"F.Bahçe 27 Ekim’deki Rennes maçından beri 21 resmi müsabakaya çıkmış. Bu maçların altısında üçlü savunmayı tercih etmiş (Rennes, Trabzon, Galatasaray, iki Sevilla ve Galatasaray). Bu altı karşılaşmanın beşinde yenilmiş, birinde de Sevilla’ya karşı işlevsiz bir galibiyet almış. Üstelik üçlü savunmayla oynanan son beş müsabakada Fenerbahçe (İRFAN’IN DÜNKÜ ŞUTUNA KADAR) akan oyunda hiç gol atamamış. Sadece Valencia’yla bulunan iki penaltı golü var.."

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KENARDA JESUS’UN KÖTÜ BiR KOPYASI VAR

"Sanırım bu denli geniş data setine sahip bir istatistik bizi yanıltıyor olamaz. Son 5 ayda Fenerbahçe tüm kritik maçlara üçlü savunmayla çıkmış, hiçbirinden istediğini alamamış. Matematik, Jesus’un haksızlığını kanıtlıyor, bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor zaten.

Fenerbahçe’de de bu sezonu iki perdede değerlendiriyorum ben: Dünya Kupası öncesi kenarda süper bir Jesus vardı. Dünya Kupası arasında ruhen buradan gitti, sadece bedenen kaldı İstanbul’da. Temmuz-Kasım aralığında orijinal Jesus vardı Kadıköy’de görevde. Ocak-Nisan dönemindeyse kötü bir kopyası var gibi artık kenarda."

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JORGE JESUS'UN TAKIMDA KALMA İHTİMALİ ZAYIFLADI

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Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan Portekizli teknik adamın takımdan kalma ihtimali de imkansıza yakın hale geldi. Jesus'la ancak şampiyonluk durumunda yola bir yıl daha devam edileceği iddia ediliyordu.

Ligdeki kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'nin, sezon bitimiyle birlikte Portekizli teknik adamla yollarını ayırması güçlü olasılık.

 

BREZİLYA İDDİALARINA CEVAP: 'BEŞİKTAŞ DERBİSİ VAR...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ismi Brezilya Milli Takımı ve bu ülkedeki bazı kulüplerle anılıyor.

Jesus, Lizbon'da gerçekleştirdiği iddia edilen görüşmeler ve sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kısa bir tatil için gittiği ülkesi Portekiz’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, hakkındaki haberlerle ilgilenmediğinin altını çizerek “Şu anda tek düşüncem, takımımın başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var” diye konuşmuştu.

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe Beşiktaş

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