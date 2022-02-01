Son Dakika: Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi! Ali Koç son görüşmeyi yaptı ve...

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Sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden ve yeni sezonun teknik direktörü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüştüğü Joachim Löw'le anlaşmaya vardı.

Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda sarı-lacivertlileri çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç’a kalmıştı.

Haber Global'de yer alan habere göre; Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw’le son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A’dan Z’ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.