Son Dakika: Lukas Podolski: "Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelirse..."

Haberin Devamı

Ülkemizde Galatasaray ve son olarak Antalyaspor’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lukas Podolski, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

Takımı Gornik Zabrze ile Antalya’da kampta olan Podolski, Fenerbahçe ’nin gündemindeki Joachim Löw’den Fatih Terim’e, Galatasaray’dan Türk ve dünya futboluna kadar birçok konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Fanatik'e konuşan Alman yıldız şunları söyledi: “Joachim Löw’ün geleceğine sezon sonunda karar vereceğini düşünüyorum. Türkiye’yi, İstanbul’u ve çayı çok seviyor. Felsefesini kulübe getirmesi de çok önemli. Herkesle çok iyi ilişkiler kurabilir.”

‘Türk futbolunu biliyor’

“Dedikoduların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama henüz bir karar vermedi. Bir kulüple gelecek sezon için anlaştığı zaman kendi takımını kuracak, oyun felsefesini oturtacak ve kendi istediği isimleri getirecektir. Milli Takım döneminde de hep Türkiye’den bahsederdik. Gelirse, Türkiye’de çalışmaktan dolayı mutluluk duyacaktır. Türk futbolunu biliyor ve burada karşılaşacağı şeylerin de farkında. Son 20 yılın dünyadaki en önemli teknik adamlarından biri. Herkes ona saygı duyuyor.”

Haberin Devamı

‘Oyuncu ilişkileri harika’

“Tabii ki gelirse, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak diye bir şey de yok. Çünkü futbolda garanti diye bir şey yok. Onun yaklaşık 15 yılda Milli Takım’da yaptıklarını herkes yapamaz. Löw, taktik ve analiz anlamında çok başarılıdır. Taktik kararları çok iyidir. Yedek kulübesinde zıplayan ya da bağıran bir tarzı yok. Son derece mütevazı ve oyuncularla ilişkileri harikadır. Fenerbahçe’nin projesinin önemli bir parçası olan Mesut Özil’in de orada olması Löw adına kilit rol oynayabilir. Sonuçta birbirlerini iyi tanıyorlar.”

‘Ayrılık Terim’i küçültmez’

Fatih Terim’in gönderilmesi ve Galatasaray için neler söylersin?

“Galatasaray, ligde istemediği bir pozisyonda. Yönetim değişiklik istedi ve bu kararı aldı. Galatasaray, Galatasaray’dır. Yola devam etmelidir. Terim ise kesinlikle büyük bir efsanedir. Kulüpten ayrılış şekli de, asla onu küçültmez. Türk futbolu, Milli Takım ve Galatasaray adına yaptıkları çok özel şeyler. Bunun için ona teşekkür etmeliyiz.”

Haberin Devamı

‘Torrent’in zamana ihtiyacı var’

“Galatasaray benim takımım ve Avrupa’da çok iyiler. Ancak Süper Lig’de iyi değiller. Takımda çok fazla genç oyuncu var. Genç oyunculardan Kerem’in yanı sıra Taylan’ı beğeniyorum. Kerem, alt ligden bu noktaya kadar geldi. Kulübün gelecekte para kazanabileceği bir isim. Yeni hocaları Domenec Torrent’i ise yakından tanımıyorum. Kafasındaki planları uygulaması için zamana ihtiyacı var. Umarım Torrent ve ekibi başarılı sonuçlara imza atar.”

'Mert Çetin'e teşekkür az kalır'

Mert Çetin, 13 yıl sonra Galatasaray’dan ayrıldı?

“Mert, saha dışı ve saha içinde harika birinsan. Galatasaray, onunla çalıştığı için gurur duymalı. Birçok futbolcunun orada olmasının nedeni Mert. Çünkü oyuncular ve teknik ekip arasında mükemmel bir köprü kuruyordu. Asla rol yapmaz, her zaman dostça davranır. Takıma, kapalı kapılar ardında insanların görmediği birçok katkı sağladı. Onun emeklerine sadece teşekkür etmek yetersiz kalır.”

Haberin Devamı

‘Çünkü orası benim evim’

Neden Polonya ve Gornik Zabrze’yi tercih ettin?

“Antalya ile sözleşmem bittikten sonra Türkiye’den de teklifler aldım ama kariyerime Polonya’da devam etmek istedim. Çünkü orası benim evim. Polonya’da büyüdüm, küçüklüğümde sokaklarında top oynadım. Gornik Zabrze’nin stadına 3 kilometre uzakta oturuyorduk ve ailemle maçlara giderdim. Şehrimin kulübü. Burada olmak hayalimdi.”

‘Nuri Şahin'e başarılar’

Nuri Şahin’in, Antalya’nın hocası olmasına şaşırdın mı?

“Nuri, kağıt üzerinde teknik direktör değil. Türkiye’deki kuralları bilmiyorum. Ancak Antalyaspor için bu konumunda. Takımı çalıştırıyor, maçlara hazırlıyor. Antalyaspor yönetimi buna karar verdiyse ve Nuri’yi hoca olarak görüyorsa, bence bir problem yok. Nuri çok büyük takımlarda oynadı ve önemli hocalarla çalıştı. Umarım çok başarılı olur.”

Haberin Devamı

‘Türk futboluna üzülüyorum’

Türk Futbolu Avrupa’da geri mi gidiyor. Ana problem nedir?

“Evet bu sezon Beşiktaş grubunda puan alamadı ama diğer taraftan örneğin Galatasaray, Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamladı. Ancak en büyük problemin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yazık ki Türk futbolunun normalde ait olduğu yerde olmaması beni üzüyor. Çünkü tüm parçalarıyla; örneğin statlarıyla, tesisleriyle, taraftarlarıyla bu ülkede herkes futbolu çok seviyor. Ayrıca Türkiye’de oynadığım 3.5 yılda gördüğüm; planlara ve projelere sabır gösterilmiyor. Bir maç kaybedildiğinde, hemen panik havası oluşuyor.”

‘Sadece drama peşindeler’

Türkiye’de hakemler ve VAR sistemi kötü mü?

Haberin Devamı

“Türkiye’deki 3-4 saat süren spor programlarında genelde oyun ve taktik değil, hakemler ve VAR konuşuluyor. Sadece drama peşindeler. VAR zaten dünyada futbola fayda getirmedi. Oyun daha da yavaşladı. Gole sevinemiyorsun, bekliyorsun. Çok şanslıyım ki kariyerimin büyük bir bölümünü bu sistem olmadan oynadım. Tabii ki önemli pozisyonlarda kontrol olmalı ama diğer taraftan da futbol bir duygu oyunudur.”

‘Ahmet’e çok üzüldüm...’

Yakın zamanda eski takım arkadaşın Ahmet Çalık’ı kaybettik...

“Çok üzgünüm. Galatasaray’da birlikte oynadık. Tüm ülke ve tüm futbol dünyası böyle genç bir insanı kaybettiği için çok üzgün. Çok mütevazı ve harika bir kalbi vardı. Hayatta böyle ani yaşanan trajik kayıplar, çok daha büyük üzüntü yaşamanıza neden oluyor.”

’Portekiz’i yenebilirsiniz’

Türkiye’nin, Dünya Kupası’na katılma şansını nasıl görüyorsun?

“Eğer doğru taktik ve doğru oyunu sergilerseniz, ilk rakibiniz Portekiz’i de yenebilirsiniz. Portekiz, Ronaldo ve diğer önemli isimlere sahip olabilir ama Türkiye de çok güçlü bir takım. Türk mantalitesini ortaya koyarlarsa, başarabilirler. Umarım Türkiye, Dünya Kupası’na katılır.”

‘İki yılda bir aptalca’

Katar’daki Dünya Kupası için yorumun nedir?

“Herkes kışın oynanacak bu Dünya Kupası’nı konuştu konuştu ama sonunda turnuva olacak! Dünya Kupası’nın 2 yılda bir oynanması gibi aptalca bir tartışma da var. Dünya Kupası özel bir turnuvadır. Bence bu yüzden futbolda iyi yönde olmayan birçok değişiklik yaşanacak.”

‘Ödüller değerini kaybetti’

Futbolda son dönemde bireysel ödüller çok eleştiriliyor...

“Bence adaylık süreçlerinde arka tarafta politik işler dönüyor. 10-15 yıl önce hepimiz ortaklaşa en iyinin kim olduğunu bilirdik. Şu an ise kimin kazandığı inanın umurumda bile değil. Bu ödülleri iptal bile edebilirsiniz çünkü bir mantığı kalmadı. Oyları kim veriyor? Bu yılki ödüllerde Benzema ve Salah nerede? Adaylar ama en iyi 11’e seçilmiyorlar. Ballon d’Or ya da The Best’in nasıl planlandığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Futbol, 5-6 metreden gol atmaktan daha önemli. İnsanlar, gol atmadığınızda nasıl oynadığınızı pek umursamıyor. Jorginho, kazanacağı her şeyi kazandı ama aday gösterilmedi. Bu tarz ödüller artık değerini kaybetti.”