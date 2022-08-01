Son dakika: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas adım adım Hull City'ye gidiyor

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, bu kez Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe forması giyen Pelkas transferini bitirmeye çok yakın. Habere göre, Hull City, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır.

GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.