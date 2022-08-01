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Son dakika: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas adım adım Hull City'ye gidiyor

#Transfer#Hull City#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçede Dimitris Pelkas adım adım Hull Cityye gidiyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe forması giyen Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, bu kez Dimitris Pelkas'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe forması giyen Pelkas transferini bitirmeye çok yakın. Habere göre, Hull City, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır.

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GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. 

Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

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#Transfer#Hull City#Fenerbahçe

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