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Fenerbahçe'de açıkladığı UEFA listesinin şifreleri! 24 saat detayı... Transfer mi oluyor?

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Uefa#Fenerbahçe Uefa Listesi
Fenerbahçede açıkladığı UEFA listesinin şifreleri 24 saat detayı... Transfer mi oluyor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda düşünülmeyen ve sakat oyuncuların yer almadığı listede Jorge Jesus'un tercihleriyle transfer şifreleri de ortaya çıktı.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Jorge Jesus'un tercihleri doğrultusunda belirlenen 25 kişilik kadroda sakatlıkları bulunan isimlerin yer almaması dikkat çekti. 

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Savunma: Filip Novak, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diago Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek(ilk maç cezalı), Emre Mor

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

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Not: Mevkiler UEFA'daki listeye göre yazılmıştır.

KADRODA OLMAYANLAR

Joao Pedro, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Pelkas, Steven Caulker, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Tiago Çukur, Samatta.

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Fenerbahçe'de sakat ve Portekizli teknik adamın kadroda düşünülmeyen oyuncular listede yer almazken Dinamo Kiev maçında ilk 11'de görev yapan Marcel Tisserand'ın isimler arasında yer almaması dikkat çekti.

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Savunmaya transfer edilen Luan Peres ile Gustavo Henrique UEFA kadrosunda yer alırken Marcel Tisserand'ın liste dışı gözlerden kaçmadı. Kadroda düşünülmeyen isimlerden Mauricio Lemos'un ismi ise açıklanan 25 kişi içerisinde yer aldı.

Fenerbahçede açıkladığı UEFA listesinin şifreleri 24 saat detayı... Transfer mi oluyor


BUGÜNKÜ İDMANA ÇIKTI

Bu durum, Marcel Tisserand ile ilgili transfer iddialarını da güçlendirdi. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan, bugünkü idmanda da takımla birlikte çalışan Demokratik Kongolu stoper, İtalyan ekibi Udinese'nin transfer hedeflerinden biri. Çizme basını da, Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için bonservis ödemeyi kabul ettiğini iddia ediyor.

Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı.

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FERDİ RİSKE EDİLMEYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden Ferdi Kadıoğlu, listede yer almasına karşın Slovacko maçında riske edilmeyebilir. Marsilya'da transfer edilen ve sol bek pozisyonunda da görev yapabilen Luan Peres, Ferdi'nın yerine ilk 11'de yer alabilir. Bu durumda savunma ikilisi ise Attila Szala - Gustavo Henrique'den oluşacak.

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UEFA LİSTESİNDE 24 SAAT DETAYI

Bilindiği gibi gönderilen UEFA listesi yalnızca Slovacko eşleşmesini kapsıyor. Ancak maç saatinden 24 saat önce takımların listeye iki oyuncu ekleyip çıkarma hakkı da bulunuyor.

Lemos'un olası transfer durumunda bu kuralı uygulamak için listede yer almış olabileceği belirtiliyor.

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Kaleci konusunda sorun yaşayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın durumu yaşadığı diz travması nedeniyle net değil. Sarı lacivertlilerin transfer teklifi yaptığı Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, kulüplerin anlaşması durumunda listeye dahil edilebilir. 

Fenerbahçede açıkladığı UEFA listesinin şifreleri 24 saat detayı... Transfer mi oluyor


RİZESPOR'DAN GÖKHAN AKKAN AÇIKLAMASI

Rizespor, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan oyuncuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak transferin tamamlandığı iddialarını yalanladı: 

"Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir."

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Uefa#Fenerbahçe Uefa Listesi

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