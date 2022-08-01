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Fenerbahçe forvet transferi için adayları belirledi! Sörloth ve Boupendza...

#Fenerbahçe#Sörloth#Kim Min Jae
Fenerbahçe forvet transferi için adayları belirledi Sörloth ve Boupendza...

Fenerbahçe''de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sarı lacivertliler golcü arayışlarını da hızlandırdı. Adaylar da netleşti.

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Geçtiğimiz sezondan beri en önemli ihtiyacı net bir santrfor olan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un "O bölgede 4 oyuncum var" açıklaması, forvet transferinin yapılmayacağına dair dedikoduları artırmıştı.

Ancak Başkan Ali Koç bu konuda net konuştu ve "Santrfor alacağız" diyerek ateşi yaktı. Sarı-Lacivertliler golcü için düğmeye bastı.

Gündemdeki 1 numaralı aday yeniden Sörloth. Daha önce yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe, Kim Min-Jea'nin satışı sonrası bu kez masaya güçlü oturacak.

Leipzig'in bonservis olarak 10 milyon Euro'luk beklentisi var. Yönetim, bu rakamı aşağı çekip, transferi bitirmek istiyor.

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Boupendza ayrılmak istiyor

Listedeki bir diğer oyuncu ise Aaron Boupendza... Katar'da mutlu olmayan ve Al Arabi'den ayrılmak istediği konuşulan 25 yaşındaki Gabonlu yıldız, Fenerbahçe'nin radarında.

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Bir önceki sezon Süper Lig'de gol kralı (22) olan Boupendza'nın şartları araştırılıyor. Fenerbahçe'nin golcü gündeminde, adı sır gibi saklanan 2 aday daha bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Sörloth#Kim Min Jae

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