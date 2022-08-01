Son dakika: Serdar Dursun'a talip var! Fenerbahçe'nin kararı...

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak. Hali hazırda ilk 11'de şans bulamayan, alınacak forvet de düşünülürse rotasyonda geriye düşecek olan Serdar Dursun'un gelecek teklifleri değerlendirmeye almak istediği belirtiliyor.

NTV Spor'un haberine göre Serdar Dursun'un en ciddi talibi Schalke 04. Almanya Bundsliga ekibinin 30 yaşındaki golcü için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi temasa geçeceği ifade edildi.

La Liga ve Serie A'dan da talipleri olan Serdar Dursun için Fenerbahçe'nin forvet transferi sonrasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

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Milli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkıp 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.