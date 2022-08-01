Son Dakika: Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe, sol bek Ezgjan Alioski ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Alioski kimdir?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atmış oldu. Sonra sırasıyla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United formaları giymeye başlayan Ezgjan Alioski, 2021 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Makedon futbolcu İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.