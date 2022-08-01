Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı | Transfer Haberleri

#Fenerbahçe#Alioski#Fenerbahçe Alioski
Son Dakika: Fenerbahçe Ezgjan Alioskiyi resmen açıkladı | Transfer Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, Al Ahli'den Ezgjan Alioski ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sol bek Ezgjan Alioski ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Alioski kimdir?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atmış oldu. Sonra sırasıyla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United formaları giymeye başlayan Ezgjan Alioski, 2021 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Makedon futbolcu İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Alioski#Fenerbahçe Alioski

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero