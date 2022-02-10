Fenerbahçe'de büyük kaos! Kupa hasreti, istifa sesleri, Mesut Özil...

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Şubat ayının başında, ligin bitmesine 14 maç kala zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finali göremeden elenen, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşerek hedeflerini bir bir yitiren Fenerbahçe’de büyük kaos yaşanıyor. Son yıllarda arka arkaya gelen başarısızlıklarla, şampiyonluk hasreti 8 yıla, Türkiye Kupası hasreti 9 yıla çıkarken taraftarlar da adeta çileden çıktı. ‘İstifa’ sloganları artık sıradanlaşmaya başlarken ‘geliyorum’ diyen erken kopuşa da çözüm bulunamadı.

Stat bomboş, salon tıklım tıklım

Yönetiminin ligde kalan 14 maçı bu gerilim altında nasıl tamamlanacağı merak edilirken, sırada Slavia Prag maçı, Galatasaray, Beşiktaş derbileri ve Trabzonspor mücadelesinin olması, kaosun derinleşme olasılığını da akla getiriyor. Bu süreçte yönetimin elini zorlaştıran sıkıntıları ise şöyle sıralamak mümkün...

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1- Fenerbahçe’nin en büyük itici gücü olan, 12 numaralı oyuncusu taraftar artık futbol maçına değil, basketbol maçlarına ilgi gösteriyor. Cefakâr taraftarlar takıma küsüp stada gitmezken, gidenler de maç oynanırken ‘istifa’ diye bağırıyor.

Mesut'un varlığı da yokluğu da dert

2- Takımda 4 sezondur yaşanan teknik direktör istikrarsızlığına çare bulunamıyor. Her gelenin gideni arattığı bir manzarayla karşı karşıya kalınırken soruna halen bir çözüm bulunamamış durumda.

3- Dünya markası olarak Fenerbahçe’ye kan olsun, can olsun, takıma hava getirsin diye büyük fedakârlıkla transfer edilen Mesut Özil ortada yok. Yıldız oyuncunun oynaması bir dert, kulübede oturması bir dert, sakatlığı ayrı bir dert.

4- Yönetimin her platformda İsmail Kartal’a geçici olduğunu hissettirmesi ancak hâlâ netlik kazanan bir A klas teknik direktörünün olmaması futbolcuların motivasyonunu da olumsuz şekilde etkiliyor.

Her yerde hedefin dışında kaldı

5- Geride kalan 4 sezonun sonunda hâlâ bir transfer politikasının olmaması taraftarı umutsuzluğa iten nedenlerden biri oldu. Devre arasında sol bek ve santrfor mevkileri için beklentileri sönen taraftarlar, sezon başında İngiltere’ye giden Ozan Tufan’ın sezon ortasında geri dönmesini plansızlık olarak ifade etmelerine neden oldu.

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6- F.Bahçe’nin ligde bitime 14 hafta kala tüm kulvarlarda hedefsiz ve amaçsız kalması taraftarlar üzerinde büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

7- Kalan süreçte gençlerin süre alıp takıma kazandırılmasını beklenirken Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Yiğit Şanlıtürk kiralık olarak gönderildi. Elde umut vadeden isim olarak sadece Arda Güler kaldı.